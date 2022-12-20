O Ses Türkiye'de Jüri Üyeleri ve Yarışmacıların İsimleri Belli Oldu! O Ses Türkiye Yılbaşına Jüri Olarak Yine Alınmadı! Acun Ilıcalı Twitterı Karıştırdı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarından yayınlanan ve ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, her sene yılbaşı özel programı ile seyirci karşısına çıkıyordu. Bu sene ekranlara gelmeyecek olan O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı yayını yapıp yapmayacağı merak edilirken; Acun Ilıcalı, bombayı patlattı. İşte son detaylar...
TV8 ekranlarından yayınlanan ve ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması, her sene yılbaşı özel programı ile seyirci karşısına çıkıyordu. Bu sene ekranlara gelmeyecek olan O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı yayını yapıp yapmayacağı merak edilirken; Acun Ilıcalı, bombayı patlattı. Yılbaşında özel bölümü ile ekranlarda olacak olan O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleri ise, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı yarışması ne zaman yayınlanacak? O Ses Türkiye Yılbaşı yarışması jüri üyeleri kimler? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
20 Ara 2022 - 22:07 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.