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19 Ara 2022 - 16:06

Kısmetse Olur’un “Alamancı” Ayşenur’u Buz Kestirdi! Görenler İnanmak Bile İstemiyor; Twerk Sahnesiyle Ortalığı İnletmişti… “Bu Kadarı da Pes!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’a Almanya’dan katılan ve kendisine “Alamancı” dedirten Ayşenur İnam, hakkında çıkan o gerçekle resmen buz kestirdi. Görenlerin inanmak bile istemediği Alamancı Ayşenur İnam, ortalığı inletti. Twerk sahnesinde bulunan Ayşenur İnam’ın hakkında çıkanlar ise “Bu kadarı da pes” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…