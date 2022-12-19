Kısmetse Olur’un “Alamancı” Ayşenur’u Buz Kestirdi! Görenler İnanmak Bile İstemiyor; Twerk Sahnesiyle Ortalığı İnletmişti… “Bu Kadarı da Pes!”
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’a Almanya’dan katılan ve kendisine “Alamancı” dedirten Ayşenur İnam, hakkında çıkan o gerçekle resmen buz kestirdi. Görenlerin inanmak bile istemediği Alamancı Ayşenur İnam, ortalığı inletti. Twerk sahnesinde bulunan Ayşenur İnam’ın hakkında çıkanlar ise “Bu kadarı da pes” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’un son bölümünde yine heyecan üst seviyeye çıkmıştı. Aşkların yavaş yavaş baş gösterdiği Kısmetse Olur’da henüz bir aşk bulamayan Ayşenur İnam hakkında ortaya çıkan bir gerçek ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.