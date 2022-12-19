Hükümet Prefabrik Ev Desteğini Başlattı! Sadece 5 Bin Liraya 2+1 Eve Sahip Olacaksınız! Başvurular Arka Arkaya Geliyor…

Bu sene sık sık gerçekleştirdiği sosyal destek ödemeleri ile gündeme gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, giyimden gıdaya; ısınmadan doğuma kadar ihtiyaç sahibi vatandaşları nakdi olarak desteklemeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği destekler arasına son zamanlarda barınma desteği de eklendi. Barınma desteği kapsamında prefabrik ev desteği sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu destek ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, prefabrik desteği nedir, nasıl alınır? Barınma desteği nedir, kimler yararlanabilir? Prefabrik ev desteği ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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