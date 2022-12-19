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19 Ara 2022 - 16:07

Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in minisi ve iç çamaşırsız pozları alev alev yaktı! “Endamın, havan yakıyor yeri göğü” yorumlarını alan Hande Erçel, 90-60-90 fiziğiyle yine yaptı yapacağını… İşte merak edilen tüm detaylar…