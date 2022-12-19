Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in minisi ve iç çamaşırsız pozları alev alev yaktı! “Endamın, havan yakıyor yeri göğü” yorumlarını alan Hande Erçel, 90-60-90 fiziğiyle yine yaptı yapacağını… İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonların dikkatlerini üzerine çeken Hande Erçel, yeni karakterine hazırlanmaya başlamıştı. Dinsey Plus’ta yayınlanacak olan bir dizide deniz kızına hayat vereceği bilinen Hande Erçel, rolüyle merak konusu haline gelmişti. Konu hakkında bir açıklama yapmayan Hande Erçel’in sosyal medya kareleri ise başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.