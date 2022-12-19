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19 Ara 2022 - 16:07

Kömür Fiyatları Rekora Doğru Koşuyor! Kış Kapıda Ama Alabilen Yok… Vatandaş Bu Kış Buz Kesecek! Tam Tamına %300…

Doğalgaz ve merkezi ısıtma sistemi olmayan evlerin ısınması için kömüre ihtiyacı oluyor! Kışın kapıya dayanmasıyla birlikte milyonlarca kişi ise kömür almak için harekete geçti ama gelen zamlardan sonra kömür fiyatlarının rekora koştuğu bir kez daha görüldü. Kış kapıda ama alabilen yok denecek kadar az. Vatandaşın bu kış evinde buz keseceği bir kez daha görüldü. İşte tam tamına %300 zam alan kömürün fiyatları…