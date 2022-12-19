Kömür Fiyatları Rekora Doğru Koşuyor! Kış Kapıda Ama Alabilen Yok… Vatandaş Bu Kış Buz Kesecek! Tam Tamına %300…
Doğalgaz ve merkezi ısıtma sistemi olmayan evlerin ısınması için kömüre ihtiyacı oluyor! Kışın kapıya dayanmasıyla birlikte milyonlarca kişi ise kömür almak için harekete geçti ama gelen zamlardan sonra kömür fiyatlarının rekora koştuğu bir kez daha görüldü. Kış kapıda ama alabilen yok denecek kadar az. Vatandaşın bu kış evinde buz keseceği bir kez daha görüldü. İşte tam tamına %300 zam alan kömürün fiyatları…
Geçtiğimiz günlerde doğalgaza Aralık ayı için bir zam gelmeyeceği açıklanmıştı. Yeni yıla sayılı günler kala açıklanan bu veriler vatandaşın dikkatinden kaçmıyordu. Kışın kapıya dayanmasının ardından kömürle ısınacak olan kişiler ise kömür fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 1.500 TL’ye olan kömürün 2023’e sayılı günler kala yaşadığı artış şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.