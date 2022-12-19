- 19 Ara 2022 - 16:23 G: 19 Ara 2022 - 16:40

Banyonuzu Mis Gibi Kokutacak! Tuvaletin Ağır Kokusu Bitip Gidecek! Deneyenler “Hayatın Sırrı” Olarak Değerlendiriyor… Tüm Pis Koku Yok Olacak!

Banyonuzun mis gibi kokması sizler için önemliyse toplanın! Tuvaletin ağır kokusunu bitirecek olan bu etken, deneyenlerin “Hayatın sırrı” demeden yapamıyor. Tuvalette olan o pis kokuyu yok eden bu etken sadece birkaç dakikalığına değil uzun bir süre temiz olmasına neden oluyor! Peki, banyonuzun mis gibi kokması için yapmanız gerekenler neler?

Evin içinde bulunan banyo ve tuvalet gibi alanların kokusu oldukça önemlidir. Sonuçta hiç kimse kötü kokan bir yerde durmak istemez! Banyolarınız ya da tuvaletleriniz hem giderden gelen kokular yüzünde hem de tuvaletin içinden gelen kokular yüzünden çok pis kokabilir. Bununla uzun bir süre savaş verdiyseniz ve klozet tabletlerinden yardım alabilirsiniz ama klozet tabletlerinin fiyatlarının oldukça yükselmesi, artık kişileri başka çareler aramaya başladı. Bizlerde Haberler Ankara olarak sizlere muhteşem bir taktik hazırladık. İşte merak edilenler…

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19 Ara 2022 - 16:23 Ankara- Yaşam

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