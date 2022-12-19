Banyonuzu Mis Gibi Kokutacak! Tuvaletin Ağır Kokusu Bitip Gidecek! Deneyenler “Hayatın Sırrı” Olarak Değerlendiriyor… Tüm Pis Koku Yok Olacak!
Banyonuzun mis gibi kokması sizler için önemliyse toplanın! Tuvaletin ağır kokusunu bitirecek olan bu etken, deneyenlerin “Hayatın sırrı” demeden yapamıyor. Tuvalette olan o pis kokuyu yok eden bu etken sadece birkaç dakikalığına değil uzun bir süre temiz olmasına neden oluyor! Peki, banyonuzun mis gibi kokması için yapmanız gerekenler neler?
Evin içinde bulunan banyo ve tuvalet gibi alanların kokusu oldukça önemlidir. Sonuçta hiç kimse kötü kokan bir yerde durmak istemez! Banyolarınız ya da tuvaletleriniz hem giderden gelen kokular yüzünde hem de tuvaletin içinden gelen kokular yüzünden çok pis kokabilir. Bununla uzun bir süre savaş verdiyseniz ve klozet tabletlerinden yardım alabilirsiniz ama klozet tabletlerinin fiyatlarının oldukça yükselmesi, artık kişileri başka çareler aramaya başladı. Bizlerde Haberler Ankara olarak sizlere muhteşem bir taktik hazırladık. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.