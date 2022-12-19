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19 Ara 2022 - 16:23

Banyonuzu Mis Gibi Kokutacak! Tuvaletin Ağır Kokusu Bitip Gidecek! Deneyenler “Hayatın Sırrı” Olarak Değerlendiriyor… Tüm Pis Koku Yok Olacak!

Banyonuzun mis gibi kokması sizler için önemliyse toplanın! Tuvaletin ağır kokusunu bitirecek olan bu etken, deneyenlerin “Hayatın sırrı” demeden yapamıyor. Tuvalette olan o pis kokuyu yok eden bu etken sadece birkaç dakikalığına değil uzun bir süre temiz olmasına neden oluyor! Peki, banyonuzun mis gibi kokması için yapmanız gerekenler neler?