Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış’tan Bomba Haber! Yıllar Sonra Bir İlki Yapacak! Müjdeli Haber Resmen İlan Edildi…
Ekranların fenomen isimlerinden biri olan Murat Ünalmış, verdiği kısa süreli dinlenme molasını noktaladı. Bir süredir kendisine gelen projeleri değerlendiren Murat Ünalmış’ın yeni adresi belli oldu. Hayranlarına müjdeli haber veren Murat Ünalmış, yeni dizisine dair ilk açıklamayı gerçekleştirdi. İşte Murat Ünalmış ile ilgili son detaylar...
Ekranların fenomen isimlerinden biri olan Murat Ünalmış, verdiği kısa süreli dinlenme molasını noktaladı. Bir süredir kendisine gelen projeleri değerlendiren Murat Ünalmış’ın yeni adresi belli oldu. Hayranlarına müjdeli haber veren Murat Ünalmış, yeni dizisine dair ilk açıklamayı gerçekleştirdi. Peki, Murat Ünalmış’ın yeni projesi ne? Murat Ünalmış hangi dizide rol alacak? Murat Ünalmış’ın yeni dizisi hangisi? İşte, detaylar…
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20 Ara 2022 - 00:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.