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20 Ara 2022 - 00:34

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış’tan Bomba Haber! Yıllar Sonra Bir İlki Yapacak! Müjdeli Haber Resmen İlan Edildi…

Ekranların fenomen isimlerinden biri olan Murat Ünalmış, verdiği kısa süreli dinlenme molasını noktaladı. Bir süredir kendisine gelen projeleri değerlendiren Murat Ünalmış’ın yeni adresi belli oldu. Hayranlarına müjdeli haber veren Murat Ünalmış, yeni dizisine dair ilk açıklamayı gerçekleştirdi. İşte Murat Ünalmış ile ilgili son detaylar...