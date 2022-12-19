- 19 Ara 2022 - 16:25 G: 19 Ara 2022 - 16:28

Emekli Promosyon Rakamları Tek Tek Güncellendi! Bankalar Düğmeye Bastı! İşte Bankaların Emekli Promosyon Ücretleri…

Emekli promosyonlarının bu sene artan rakamları, emeklilerin maaş alacakları bankaları seçerken dikkat ettiği hususlar arasına girdi. En yüksek promosyonu veren bankalara yönelen emekliler, bu sene daha çok emeklilere yönelik çeşitli avantajlar sunan bankalardan yana tercihini kullandı. İşte Emekli Promosyonu ile ilgili son detaylar...

Emekli promosyonlarının bu sene artan rakamları, emeklilerin maaş alacakları bankaları seçerken dikkat ettiği hususlar arasına girdi. En yüksek promosyonu veren bankalara yönelen emekliler, bu sene daha çok emeklilere yönelik çeşitli avantajlar sunan bankalardan yana tercihini kullandı. Yeni yıl öncesi bu yılın son promosyon rakamlarını duyuran bankalar, bir ay boyunca geçerli olacak olan kampanyasını açıkladı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, banka banka emekli promosyonları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

19 Ara 2022 - 16:25 - Gündem

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer… mask
EYT’de A ve B Kolu Sonunda Netleşti! 45, 46, 47 Yaş, 500 Prim Günü… Detaylar Tek Tek Ortaya Çıktı! Meğer…
65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Maaşına Büyük Zam! Yeni Maaşlar Belli Oldu! 2023 Ocak Gelmeden Hesaplar Kitaplar Yapıldı! mask
65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Maaşına Büyük Zam! Yeni Maaşlar Belli Oldu! 2023 Ocak Gelmeden Hesaplar Kitaplar Yapıldı!
Bu Mesleklerden Birisini Yapıyorsanız; “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Hem Yüksek Maaşla Hem de Erkenden! Kimsenin Haberi Bile Yok… mask
Bu Mesleklerden Birisini Yapıyorsanız; “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Hem Yüksek Maaşla Hem de Erkenden! Kimsenin Haberi Bile Yok…
GSS Borcu Olanlar Dikkat! Tüm Borçlarınız Silinecek; Yüzünüzde Güller Açacak! Tarih Bile Açıklandı… mask
GSS Borcu Olanlar Dikkat! Tüm Borçlarınız Silinecek; Yüzünüzde Güller Açacak! Tarih Bile Açıklandı…
Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Promosyon! Yılbaşından Sonra Zamlı Maaş Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor? mask
Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Promosyon! Yılbaşından Sonra Zamlı Maaş Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor?
EYT’de Son Dakika Gelişmesi! Kadınlarda 48, Erkeklerde 50 Deniyordu, Milyonlar Şimdi Halay Çekmeye Başlayacak! İlk Açıklama Geldi… mask
EYT’de Son Dakika Gelişmesi! Kadınlarda 48, Erkeklerde 50 Deniyordu, Milyonlar Şimdi Halay Çekmeye Başlayacak! İlk Açıklama Geldi…
EYTde Hesaplar En Baştan Başlayacak! Yaş Sınırından Sonra Asıl Kritik Bomba Patladı; 4 – 5 Beklemeye Bundan Sonra Gerek Yok… mask
EYTde Hesaplar En Baştan Başlayacak! Yaş Sınırından Sonra Asıl Kritik Bomba Patladı; 4 – 5 Beklemeye Bundan Sonra Gerek Yok…
Tüm Emekli Vatandaş Bayram Edecek! Öyle Bir İkramiye Verilecek Ki, Cepler Zıngır Zıngır Parayla Dolacak! İşte 2023 Emekli İkramiyeleri… mask
Tüm Emekli Vatandaş Bayram Edecek! Öyle Bir İkramiye Verilecek Ki, Cepler Zıngır Zıngır Parayla Dolacak! İşte 2023 Emekli İkramiyeleri…
EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor Mu? Bakan’dan Son Dakika Açıklaması Geldi… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; 2023 Yılında… Canlı Yayında Açıklaması Şok Etti! mask
EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor Mu? Bakan’dan Son Dakika Açıklaması Geldi… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; 2023 Yılında… Canlı Yayında Açıklaması Şok Etti!
Emekli Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Son Enflasyon Her Şeyi Alt Üst Etti! SSK, BAĞ-KUR’lu Herkesi İlgilendiriyor… mask
Emekli Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Son Enflasyon Her Şeyi Alt Üst Etti! SSK, BAĞ-KUR’lu Herkesi İlgilendiriyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Banyonuzu Mis Gibi Kokutacak! Tuvaletin Ağır Kokusu Bitip Gidecek! Deneyenler “Hayatın Sırrı” Olarak Değerlendiriyor… Tüm Pis Koku Yok Olacak! mask
Banyonuzu Mis Gibi Kokutacak! Tuvaletin Ağır Kokusu Bitip Gidecek! Deneyenler “Hayatın Sırrı” Olarak Değerlendiriyor… Tüm Pis Koku Yok Olacak!
Murat Ünalmış’tan Hayranlarına Göbek Attıracak Haber! Yıllar Sonra Bir İlki Yapacak! Müjdeli Haber Resmen İlan Edildi… mask
Murat Ünalmış’tan Hayranlarına Göbek Attıracak Haber! Yıllar Sonra Bir İlki Yapacak! Müjdeli Haber Resmen İlan Edildi…
Kömür Fiyatları Rekora Doğru Koşuyor! Kış Kapıda Ama Alabilen Yok… Vatandaş Bu Kış Buz Kesecek! Tam Tamına %300… mask
Kömür Fiyatları Rekora Doğru Koşuyor! Kış Kapıda Ama Alabilen Yok… Vatandaş Bu Kış Buz Kesecek! Tam Tamına %300…
Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını… mask
Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını…
Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!”
Hükümet Prefabrik Ev Desteğini Başlattı! Sadece 5 Bin Liraya 2+1 Eve Sahip Olacaksınız! Başvurular Arka Arkaya Geliyor… mask
Hükümet Prefabrik Ev Desteğini Başlattı! Sadece 5 Bin Liraya 2+1 Eve Sahip Olacaksınız! Başvurular Arka Arkaya Geliyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL