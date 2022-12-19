Kısmetse Olur Nerede Çekiliyor? Kısmetse Olur’un Evini Görenler Şok Oluyor! Kısmetse Olur’un Evi Nerede, Nasıl Gidilir?

Beş yıl aradan sonra yeniden ekranlara geri dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, çok beğenildi. Yeni sezona adeta damga vuran Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk eleme heyecanı da geride kalmışken; dikkatler büyük aşkların yaşanmaya başladığı evlere odaklandı. İki ayrı evde çekim yapan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının evinin nerede olduğunu duyanlar ise, şoktan şoka girdi! Peki, Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur’un evi nerede, nasıl gidilir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı stüdyoda mı çekiliyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...