Kısmetse Olur Nerede Çekiliyor? Kısmetse Olur’un Evini Görenler Şok Oluyor! Kısmetse Olur’un Evi Nerede, Nasıl Gidilir?
Beş yıl aradan sonra yeniden ekranlara geri dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, çok beğenildi. Yeni sezona adeta damga vuran Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk eleme heyecanı da geride kalmışken; dikkatler büyük aşkların yaşanmaya başladığı evlere odaklandı. İki ayrı evde çekim yapan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının evinin nerede olduğunu duyanlar ise, şoktan şoka girdi! İşte detaylar...
Beş yıl aradan sonra yeniden ekranlara geri dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, çok beğenildi. Yeni sezona adeta damga vuran Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk eleme heyecanı da geride kalmışken; dikkatler büyük aşkların yaşanmaya başladığı evlere odaklandı. İki ayrı evde çekim yapan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının evinin nerede olduğunu duyanlar ise, şoktan şoka girdi! Peki, Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur’un evi nerede, nasıl gidilir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı stüdyoda mı çekiliyor? İşte, detaylar…
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19 Ara 2022 - 16:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.