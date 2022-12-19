Kısmetse Olur’da Mide Bulandıran Skandal! Öykü Serter’in “Diskalifiye” Demesine Ramak Var! Öyle Bir Oyun Çevriliyor Ki…
Sosyal medya platformlarını ilk haftadan ele geçirmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacıları, yarışmanın izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Seyircilerin her anını takip ettiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışan Zeyd Gümüştutan, daha önce katıldığı başka bir yarışmada kendini tanıttığı anlar ile bu yarışmada kendisini tanıttığı anlar arasında uyuşmazlık olunca sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
Sosyal medya platformlarını ilk haftadan ele geçirmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacıları, yarışmanın izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Seyircilerin her anını takip ettiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışan Zeyd Gümüştutan, daha önce katıldığı başka bir yarışmada kendini tanıttığı anlar ile bu yarışmada kendisini tanıttığı anlar arasında uyuşmazlık olunca sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yarışmacısı Zeyd Gümüştutan hangi konuda yalan söyledi? Zeyd Gümüştutan diskalifiye olacak mı? İşte, detaylar…
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19 Ara 2022 - 16:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.