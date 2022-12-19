Kısmetse Olur’da Mide Bulandıran Skandal! Öykü Serter’in “Diskalifiye” Demesine Ramak Var! Öyle Bir Oyun Çevriliyor Ki…

Sosyal medya platformlarını ilk haftadan ele geçirmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacıları, yarışmanın izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Seyircilerin her anını takip ettiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışan Zeyd Gümüştutan, daha önce katıldığı başka bir yarışmada kendini tanıttığı anlar ile bu yarışmada kendisini tanıttığı anlar arasında uyuşmazlık olunca sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yarışmacısı Zeyd Gümüştutan hangi konuda yalan söyledi? Zeyd Gümüştutan diskalifiye olacak mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...