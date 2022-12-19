Müge Anlı’nın Biricik Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Yaşıyla Ağızları Açık Bıraktı! Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan ünlü sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün bir yaşına daha bastı. Bugünkü canlı yayınında hem yeni yaşını hem de programının 3000’üncü gününü kutlayan Müge Anlı’ye Türkiye’nin dört bir yanından hediye yağdı. İşte detaylar...
Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan ünlü sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün bir yaşına daha bastı. Bugünkü canlı yayınında hem yeni yaşını hem de programının 3000’üncü gününü kutlayan Müge Anlı’ye Türkiye’nin dört bir yanından hediye yağdı. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan da hediye alan Müge Anlı’nın eşiyle arasındaki yaş farkı ise gündeme oturdu! Peki, Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu nasıl tanıştı? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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19 Ara 2022 - 16:36 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.