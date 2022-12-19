Müge Anlı’nın Biricik Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Yaşıyla Ağızları Açık Bıraktı! Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…

Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan ünlü sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün bir yaşına daha bastı. Bugünkü canlı yayınında hem yeni yaşını hem de programının 3000’üncü gününü kutlayan Müge Anlı’ye Türkiye’nin dört bir yanından hediye yağdı. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan da hediye alan Müge Anlı’nın eşiyle arasındaki yaş farkı ise gündeme oturdu! Peki, Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu nasıl tanıştı? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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