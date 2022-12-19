Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!
Tarım Kredi Market, yılbaşına özel bir indirim başlattı. Kırmızı, çay, tavuk, soğuk içecekler ve yılbaşının olmazsa olmazı çerezlerde muhteşem bir indirim başlatan Tarım Kredi Market, sadece sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. Milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market’in uygun fiyata satışlarını yapması ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yapmış olduğu muhteşem indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, müşterisinin gündeminde olan yılbaşı için rekor indirime imzasını attı. Yılbaşı için birçok ürününü rekabeti düşünmeyerek indiren Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte Tarım Kredi Market’in başlattığı o muhteşem indirim!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.