- 19 Ara 2022 - 16:53 G: 19 Ara 2022 - 16:58

Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!

Tarım Kredi Market, yılbaşına özel bir indirim başlattı. Kırmızı, çay, tavuk, soğuk içecekler ve yılbaşının olmazsa olmazı çerezlerde muhteşem bir indirim başlatan Tarım Kredi Market, sadece sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. Milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market’in uygun fiyata satışlarını yapması ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yapmış olduğu muhteşem indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, müşterisinin gündeminde olan yılbaşı için rekor indirime imzasını attı. Yılbaşı için birçok ürününü rekabeti düşünmeyerek indiren Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte Tarım Kredi Market’in başlattığı o muhteşem indirim!

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19 Ara 2022 - 16:53 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor! mask
Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor!
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor! mask
Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor!
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü… mask
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…
iPhone Alacaklara Son Şans BİM’den! Piyasada Boşuna Aramayın; 13 Pro Max Resmen Yok Fiyatına Satılıyor… Üçer Beşer Tane Alan Var! mask
iPhone Alacaklara Son Şans BİM’den! Piyasada Boşuna Aramayın; 13 Pro Max Resmen Yok Fiyatına Satılıyor… Üçer Beşer Tane Alan Var!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın! mask
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!
TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira… mask
TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira…
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak… mask
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak…
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Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda! mask
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!
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