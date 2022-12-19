Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Ara 2022 - 16:53

Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!

Tarım Kredi Market, yılbaşına özel bir indirim başlattı. Kırmızı, çay, tavuk, soğuk içecekler ve yılbaşının olmazsa olmazı çerezlerde muhteşem bir indirim başlatan Tarım Kredi Market, sadece sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. Milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market’in uygun fiyata satışlarını yapması ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…