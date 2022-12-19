Kısmetse Olur’da Cinsel İlişki Bombası Patladı! Kapalı Devre Moduna Geçilince Twitter Yıkıldı; Bundan Sonra Olanlar Olacak… “Yazıklar Olsun!”
Youtube programında yayınlanan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur’da cinsel ilişki bombası fena patlak verdi. Kapalı devre moduna geçileceği ortaya çıkan Kısmetse Olur yarışması, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. Birçok kişi ise bundan sonra yaşanacakları merak etmeye başladı. Nasibini bulmak için katılanların cinsel ilişki bombasıyla gündeme gelecek olması ise “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilenler…
9 kadın, 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’un yeni bölümünde bir isim hayallerine veda edecekti. Kadın yarışmacılar, erkek yarışmacılar arasından bir ismi yazacak; erkek yarışmacılar ise kadın yarışmacılardan gitmesini istediğini yarışmacıyı yazacaktı. Gün sonunda bir isim hayallerine veda edecekti. Yarışmanın yeni bölümü heyecanla beklenirken cinsel ilişki bombası resmen patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.