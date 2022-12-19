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19 Ara 2022 - 17:27

Kısmetse Olur’da Cinsel İlişki Bombası Patladı! Kapalı Devre Moduna Geçilince Twitter Yıkıldı; Bundan Sonra Olanlar Olacak… “Yazıklar Olsun!”

Youtube programında yayınlanan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur’da cinsel ilişki bombası fena patlak verdi. Kapalı devre moduna geçileceği ortaya çıkan Kısmetse Olur yarışması, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. Birçok kişi ise bundan sonra yaşanacakları merak etmeye başladı. Nasibini bulmak için katılanların cinsel ilişki bombasıyla gündeme gelecek olması ise “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilenler…