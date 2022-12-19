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19 Ara 2022 - 18:15

Yargı Dizisinde Ceylin’in İhaneti Sinirleri Zıplattı! Herkese Yapılırdı Ama Ilgaz’a Yapılmazdı; Boşanmaları An Meselesi… Sema Ergenekon Zırıl Zırıl Ağlattı!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in ihaneti, seyircilerin sinirlerini zıplattı. Herkes yapılırdı ama Ilgaz’a yapılmadı! Boşanmalarının an meselesi haline gelmesiyle birlikte seyirciler adeta ne diyeceğini şaşırdı! Sema Ergenekon’un kaleme aldığı bu sahneler, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…