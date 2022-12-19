Yargı Dizisinde Ceylin’in İhaneti Sinirleri Zıplattı! Herkese Yapılırdı Ama Ilgaz’a Yapılmazdı; Boşanmaları An Meselesi… Sema Ergenekon Zırıl Zırıl Ağlattı!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in ihaneti, seyircilerin sinirlerini zıplattı. Herkes yapılırdı ama Ilgaz’a yapılmadı! Boşanmalarının an meselesi haline gelmesiyle birlikte seyirciler adeta ne diyeceğini şaşırdı! Sema Ergenekon’un kaleme aldığı bu sahneler, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Serdar’ın katilinin ortaya çıkmasının ardından Merdan Dede tutuklanmıştı ama planda olmayan bir hamle Ilgaz’ı harekete geçirmişti. Dizinin son bölümünde yaşananlarsa seyircinin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.