Asgari Ücretli Çalışanlar En Sonunda Kafayı Sıyıracak! Öyle Bir Ücret Açıklaması Geldi Ki… Bakan Bilgin Noktayı Koydu! Saatler Sonra…
Son zamanların gündeminde en çok asgari ücreti n ne kadar olacağı var! Sürekli gündem olan ama net olarak açıklanmayan asgari ücret haberleri en sonunda kafayı sıyıracak! Öyle bir asgari ücret açıklaması geldi ki, Bakan Bilgin ise son noktayı koydu! Saatler sonra yapılacak toplantıya gözler çevrildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Temmuz ayında yapılan ikinci zamla birlikte asgari ücret 5.500 TL’ye kadar çıkarılmıştı. Ocak ayında yeniden sistem değişecek ve zam yapılacaktı. Yeni yıla günler kala gözler ise yöneticilere çevrilmişti. Yakın zamanda açıklanması beklenen asgari ücret hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den çok önemli bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.