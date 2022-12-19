- 19 Ara 2022 - 18:36 G: 19 Ara 2022 - 18:43

Asgari Ücretli Çalışanlar En Sonunda Kafayı Sıyıracak! Öyle Bir Ücret Açıklaması Geldi Ki… Bakan Bilgin Noktayı Koydu! Saatler Sonra…

Son zamanların gündeminde en çok asgari ücreti n ne kadar olacağı var! Sürekli gündem olan ama net olarak açıklanmayan asgari ücret haberleri en sonunda kafayı sıyıracak! Öyle bir asgari ücret açıklaması geldi ki, Bakan Bilgin ise son noktayı koydu! Saatler sonra yapılacak toplantıya gözler çevrildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Temmuz ayında yapılan ikinci zamla birlikte asgari ücret 5.500 TL’ye kadar çıkarılmıştı. Ocak ayında yeniden sistem değişecek ve zam yapılacaktı. Yeni yıla günler kala gözler ise yöneticilere çevrilmişti. Yakın zamanda açıklanması beklenen asgari ücret hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den çok önemli bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Ara 2022 - 18:36 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asgari Ücretli Çalışanlar En Sonunda Kafayı Sıyıracak! Öyle Bir Ücret Açıklaması Geldi Ki… Bakan Bilgin Noktayı Koydu! Saatler Sonra… mask
Asgari Ücretli Çalışanlar En Sonunda Kafayı Sıyıracak! Öyle Bir Ücret Açıklaması Geldi Ki… Bakan Bilgin Noktayı Koydu! Saatler Sonra…
Yargı Dizisinde Ceylin’in İhaneti Sinirleri Zıplattı! Herkese Yapılırdı Ama Ilgaz’a Yapılmazdı; Boşanmaları An Meselesi… Sema Ergenekon Zırıl Zırıl Ağlattı! mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in İhaneti Sinirleri Zıplattı! Herkese Yapılırdı Ama Ilgaz’a Yapılmazdı; Boşanmaları An Meselesi… Sema Ergenekon Zırıl Zırıl Ağlattı!
Kısmetse Olur’da Cinsel İlişki Bombası Patladı! Kapalı Devre Moduna Geçilince Twitter Yıkıldı; Bundan Sonra Olanlar Olacak… “Yazıklar Olsun!” mask
Kısmetse Olur’da Cinsel İlişki Bombası Patladı! Kapalı Devre Moduna Geçilince Twitter Yıkıldı; Bundan Sonra Olanlar Olacak… “Yazıklar Olsun!”
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda! mask
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!
Müge Anlı’nın Biricik Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Yaşıyla Ağızları Açık Bıraktı! Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer… mask
Müge Anlı’nın Biricik Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Yaşıyla Ağızları Açık Bıraktı! Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Kısmetse Olur’da Mide Bulandıran Skandal! Öykü Serter’in “Diskalifiye” Demesine Ramak Var! Öyle Bir Oyun Çevriliyor Ki… mask
Kısmetse Olur’da Mide Bulandıran Skandal! Öykü Serter’in “Diskalifiye” Demesine Ramak Var! Öyle Bir Oyun Çevriliyor Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL