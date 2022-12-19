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19 Ara 2022 - 18:36

Asgari Ücretli Çalışanlar En Sonunda Kafayı Sıyıracak! Öyle Bir Ücret Açıklaması Geldi Ki… Bakan Bilgin Noktayı Koydu! Saatler Sonra…

Son zamanların gündeminde en çok asgari ücreti n ne kadar olacağı var! Sürekli gündem olan ama net olarak açıklanmayan asgari ücret haberleri en sonunda kafayı sıyıracak! Öyle bir asgari ücret açıklaması geldi ki, Bakan Bilgin ise son noktayı koydu! Saatler sonra yapılacak toplantıya gözler çevrildi. İşte merak edilen tüm detaylar…