- 19 Ara 2022 - 20:29 G: 19 Ara 2022 - 20:55

Survivor Nisa – Ogeday Aşkına Acun Ilıcalı El Attı! Aldattığı, Yeni Manita Yaptığı Bile İddia Edilmişti! Meğer Anne ve Babası…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da tanınan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkına en sonunda Acun Ilıcalı el attı. Aldattığı hatta yeni sevgili bile yaptığı konuşulan Ogeday Girişken’in anne ve babası iddiaların arasında boy gösterince seyirciler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor 2022 yarışmasına sevgili olarak katılan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, yarışmada birbirlerinden uzak durarak herkesi şaşırtmıştı. Yarışmadan sonra birbirlerine aşklarını ilan eden ve ikilinin evleneceği düşünülüyordu ama ayrılma kararı almışlardı. Bu karar sonrasında ortalık çok fena karışmıştı çünkü ortaya atılan iddialar sevenlerinin kabul etmesini zorluyordu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Ara 2022 - 20:29 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Evine Harcanan Para Dudakları Uçuklattı! Öykü Serter’in Maaşının Üçe Katlar Beşe Böler… Resmen Bir Yalı Değerinde! mask
Kısmetse Olur Evine Harcanan Para Dudakları Uçuklattı! Öykü Serter’in Maaşının Üçe Katlar Beşe Böler… Resmen Bir Yalı Değerinde!
Taş Bebek Seda Sayan Göbeğine Kadar Açılan Transparan Kıyafetiyle Nefes Kesti! “Sen de Ayarı Kaçırdın!” Daracık Kıyafetiyle… mask
Taş Bebek Seda Sayan Göbeğine Kadar Açılan Transparan Kıyafetiyle Nefes Kesti! “Sen de Ayarı Kaçırdın!” Daracık Kıyafetiyle…
“Çikita Muz” Şarkısıyla Ortalığı Sallamıştı! Ajdar'ın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Yıllar Acımamış... Neler Oluyor? mask
“Çikita Muz” Şarkısıyla Ortalığı Sallamıştı! Ajdar'ın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Yıllar Acımamış... Neler Oluyor?
Kısmetse Olur’da Cinsel İlişki Bombası Patladı! Kapalı Devre Moduna Geçilince Twitter Yıkıldı; Bundan Sonra Olanlar Olacak… “Yazıklar Olsun!” mask
Kısmetse Olur’da Cinsel İlişki Bombası Patladı! Kapalı Devre Moduna Geçilince Twitter Yıkıldı; Bundan Sonra Olanlar Olacak… “Yazıklar Olsun!”
Yargı Dizisinde Ceylin’in İhaneti Sinirleri Zıplattı! Herkese Yapılırdı Ama Ilgaz’a Yapılmazdı; Boşanmaları An Meselesi… Sema Ergenekon Zırıl Zırıl Ağlattı! mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in İhaneti Sinirleri Zıplattı! Herkese Yapılırdı Ama Ilgaz’a Yapılmazdı; Boşanmaları An Meselesi… Sema Ergenekon Zırıl Zırıl Ağlattı!
Kısmetse Olur’da Mide Bulandıran Skandal! Öykü Serter’in “Diskalifiye” Demesine Ramak Var! Öyle Bir Oyun Çevriliyor Ki… mask
Kısmetse Olur’da Mide Bulandıran Skandal! Öykü Serter’in “Diskalifiye” Demesine Ramak Var! Öyle Bir Oyun Çevriliyor Ki…
Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını… mask
Hande Erçel’in Minisi ve İç Çamaşırsız Pozu Alev Alev… “Endamın, Havan Yakıyor Yeri Göğü!” 90-60-90 Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını…
Murat Ünalmış’tan Hayranlarına Göbek Attıracak Haber! Yıllar Sonra Bir İlki Yapacak! Müjdeli Haber Resmen İlan Edildi… mask
Murat Ünalmış’tan Hayranlarına Göbek Attıracak Haber! Yıllar Sonra Bir İlki Yapacak! Müjdeli Haber Resmen İlan Edildi…
Kısmetse Olur’un “Alamancı” Ayşenur’u Buz Kestirdi! Görenler İnanmak Bile İstemiyor; Twerk Sahnesiyle Ortalığı İnletmişti… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kısmetse Olur’un “Alamancı” Ayşenur’u Buz Kestirdi! Görenler İnanmak Bile İstemiyor; Twerk Sahnesiyle Ortalığı İnletmişti… “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Semih Öztürk Boşandı Mı? Eşi Yüzünden Apar Topar İşten Çıkarılmıştı; Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Evine Harcanan Para Dudakları Uçuklattı! Öykü Serter’in Maaşının Üçe Katlar Beşe Böler… Resmen Bir Yalı Değerinde! mask
Kısmetse Olur Evine Harcanan Para Dudakları Uçuklattı! Öykü Serter’in Maaşının Üçe Katlar Beşe Böler… Resmen Bir Yalı Değerinde!
“Çikita Muz” Şarkısıyla Ortalığı Sallamıştı! Ajdar'ın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Yıllar Acımamış... Neler Oluyor? mask
“Çikita Muz” Şarkısıyla Ortalığı Sallamıştı! Ajdar'ın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Yıllar Acımamış... Neler Oluyor?
Taş Bebek Seda Sayan Göbeğine Kadar Açılan Transparan Kıyafetiyle Nefes Kesti! “Sen de Ayarı Kaçırdın!” Daracık Kıyafetiyle… mask
Taş Bebek Seda Sayan Göbeğine Kadar Açılan Transparan Kıyafetiyle Nefes Kesti! “Sen de Ayarı Kaçırdın!” Daracık Kıyafetiyle…
Asgari Ücretli Çalışanlar En Sonunda Kafayı Sıyıracak! Öyle Bir Ücret Açıklaması Geldi Ki… Bakan Bilgin Noktayı Koydu! Saatler Sonra… mask
Asgari Ücretli Çalışanlar En Sonunda Kafayı Sıyıracak! Öyle Bir Ücret Açıklaması Geldi Ki… Bakan Bilgin Noktayı Koydu! Saatler Sonra…
Yargı Dizisinde Ceylin’in İhaneti Sinirleri Zıplattı! Herkese Yapılırdı Ama Ilgaz’a Yapılmazdı; Boşanmaları An Meselesi… Sema Ergenekon Zırıl Zırıl Ağlattı! mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in İhaneti Sinirleri Zıplattı! Herkese Yapılırdı Ama Ilgaz’a Yapılmazdı; Boşanmaları An Meselesi… Sema Ergenekon Zırıl Zırıl Ağlattı!
Kısmetse Olur’da Cinsel İlişki Bombası Patladı! Kapalı Devre Moduna Geçilince Twitter Yıkıldı; Bundan Sonra Olanlar Olacak… “Yazıklar Olsun!” mask
Kısmetse Olur’da Cinsel İlişki Bombası Patladı! Kapalı Devre Moduna Geçilince Twitter Yıkıldı; Bundan Sonra Olanlar Olacak… “Yazıklar Olsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL