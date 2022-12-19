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19 Ara 2022 - 20:29

Survivor Nisa – Ogeday Aşkına Acun Ilıcalı El Attı! Aldattığı, Yeni Manita Yaptığı Bile İddia Edilmişti! Meğer Anne ve Babası…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da tanınan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkına en sonunda Acun Ilıcalı el attı. Aldattığı hatta yeni sevgili bile yaptığı konuşulan Ogeday Girişken’in anne ve babası iddiaların arasında boy gösterince seyirciler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…