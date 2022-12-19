Survivor Nisa – Ogeday Aşkına Acun Ilıcalı El Attı! Aldattığı, Yeni Manita Yaptığı Bile İddia Edilmişti! Meğer Anne ve Babası…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da tanınan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkına en sonunda Acun Ilıcalı el attı. Aldattığı hatta yeni sevgili bile yaptığı konuşulan Ogeday Girişken’in anne ve babası iddiaların arasında boy gösterince seyirciler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor 2022 yarışmasına sevgili olarak katılan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, yarışmada birbirlerinden uzak durarak herkesi şaşırtmıştı. Yarışmadan sonra birbirlerine aşklarını ilan eden ve ikilinin evleneceği düşünülüyordu ama ayrılma kararı almışlardı. Bu karar sonrasında ortalık çok fena karışmıştı çünkü ortaya atılan iddialar sevenlerinin kabul etmesini zorluyordu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.