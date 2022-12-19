Yalı Çapkını Dizisi Saç Baş Yoldurdu! Ferit Diziden Komple Çıkarıldı; Artık Olmayacak! Yerine Gelen İsimse… “Yok Artık!”

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamı ekranlara gelecekti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve çok beğenilen dizilerden biri olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimler bulunuyordu. Dizinin yeni bölümünde seyircilere büyük bir ters köşe geldi. İşte merak edilenler…

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