- 19 Ara 2022 - 21:19

Yalı Çapkını Dizisi Saç Baş Yoldurdu! Ferit Diziden Komple Çıkarıldı; Artık Olmayacak! Yerine Gelen İsimse… “Yok Artık!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizlerinden biri olan Yalı Çapkını, seyircilere resmen saç baş yoldurdu! Ferit karakteri komple diziden çıkarıldı. Artık olmayacağı kesinleşen Mert Ramazan Demir’in yerine gelen isimse “Yok artık” yorumlarına neden oldu. Gündem olan Yalı Çapkını dizisi ise seyircilere ters köşeye yatırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamı ekranlara gelecekti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve çok beğenilen dizilerden biri olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimler bulunuyordu. Dizinin yeni bölümünde seyircilere büyük bir ters köşe geldi. İşte merak edilenler…

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19 Ara 2022 - 21:19 Ankara- Yaşam

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