- 19 Ara 2022 - 21:56 G: 19 Ara 2022 - 22:21

Esra Erol’da “Sadakatsiz Volkan” Gerçek Oldu! “Utanmaz Adam” Evliyken Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Stüdyo İnim İnim İnledi!

ATV ekranlarının incisi konumuna gelen Esra Erol’da “Sadakatsiz” dizisinin “Volkan” karakteri gerçek oldu. “Utanmaz adam” yorumlarını alan kişi, evliyken yaptıklarıyla stüdyoyu inim inim inletti. İşte merak edilenler…

Canlı yayına katılan Nergis isimli kadın, kızının yıllar önce Esra Erol’da olaylı bir biçimde evlenen Erdi’ye kaçtığını dile getirmişti. Erdi, Yeşim’le evliyken Ayfer isimli kadına aşık olmuş ve dini nikah kıymıştı. Boşanır boşanmaz evlenen Erdi ve Ayfer, şimdide aynı kaderi Gamze’de yaşıyorlardı. Ayfer her şeyin üstüne bir çizik çekmiş ve Erdi’yi istemediğini söylemişti. Bunun üzerine olaylar iyice karıştı.

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19 Ara 2022 - 21:56 - Yaşam

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