Hemen Çayları Demleyin! Bu Börek Kaynanada Çatlatır, Damakta… Komşularınızı Kokudan Kapınızın Önüne Sıraya Dizilecek! İşte Çıtır Üçgen Börek…
Hemen çayları demleyin! Sizler için muhteşem lezzetli çıtır üçgen börek tarifi vereceğiz! Hem kaynananızı orta yerinden hem de damakları çatlatacak olan bu lezzetin kokusuna komşularınız dayanamayacak ve kapınızın önünde sıraya dizilecek! İşte tam bir lezzet bombası olan çıtır börek tarifi!
Hem sabah kahvaltıda hem de çay saatlerinde muhteşem lezzette bir böreğe kimse hayır demez! 7’den 70’e herkesin bayılarak yediği ürünlerden bir tanesi olan börek, çoğu zaman sofralarımızı süsler! Her zaman yapılan sıradan böreklerden sıkıldıysanız sizlere tam bir lezzet bombası olan peynirli üçgen börek tarifi vereceğiz. Çıtır çıtır bu lezzete hayır diyecek kişiler ise peynir yemediğinden olacak! Sizlerde peynir yemekten hoşlanmıyorsanız yapmanız gereken belli; iç harcını peynir yerine patatesle değiştirmek! Patatesinizi haşlayarak koymanızı öneririz! Peki, üçgen börek nasıl yapılır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.