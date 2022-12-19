Hemen Çayları Demleyin! Bu Börek Kaynanada Çatlatır, Damakta… Komşularınızı Kokudan Kapınızın Önüne Sıraya Dizilecek! İşte Çıtır Üçgen Börek…

Hem sabah kahvaltıda hem de çay saatlerinde muhteşem lezzette bir böreğe kimse hayır demez! 7’den 70’e herkesin bayılarak yediği ürünlerden bir tanesi olan börek, çoğu zaman sofralarımızı süsler! Her zaman yapılan sıradan böreklerden sıkıldıysanız sizlere tam bir lezzet bombası olan peynirli üçgen börek tarifi vereceğiz. Çıtır çıtır bu lezzete hayır diyecek kişiler ise peynir yemediğinden olacak! Sizlerde peynir yemekten hoşlanmıyorsanız yapmanız gereken belli; iç harcını peynir yerine patatesle değiştirmek! Patatesinizi haşlayarak koymanızı öneririz! Peki, üçgen börek nasıl yapılır?

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