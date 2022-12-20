Survivor 2023’ün 5. İsmi İfşa Edildi! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama Acun O İsimi de İkna Etti! “Senin Ne İşin Var?”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunacak olan ilk 4 isim ortaya çıkmıştı. 5 isim için gözler Acun Ilıcalı’ya çevrilmişti ama gelen ifşa herkesi şok etti. Kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek olan ismi ikna eden Acun Ilıcalı, Survivor izleyicisini ikiye böldü. Kimi “Senin ne işin var?” derken; kimiyse “Süper olmuş” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 sezonu, oldukça olaylı bir biçimde bitmişti. Survivor 2022 sezonu devam ederken; 2023 için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, önce yarışmacı formatını sonra tüm sistemi değiştirmişti. Artık yarışmada performans değil akıl ve zeka önemli olacaktı. İlk 4. ismi açıklayan Acun Ilıcalı’ya 5. isme şok bir ifşa geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.