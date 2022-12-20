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20 Ara 2022 - 10:54

Survivor 2023’ün 5. İsmi İfşa Edildi! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama Acun O İsimi de İkna Etti! “Senin Ne İşin Var?”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunacak olan ilk 4 isim ortaya çıkmıştı. 5 isim için gözler Acun Ilıcalı’ya çevrilmişti ama gelen ifşa herkesi şok etti. Kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek olan ismi ikna eden Acun Ilıcalı, Survivor izleyicisini ikiye böldü. Kimi “Senin ne işin var?” derken; kimiyse “Süper olmuş” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…