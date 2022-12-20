Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Göğüs Dekoltesiyle Fena Kaynattı! Kıpkırmızı Cropuyla Alev Alev Yaktı! Kalpler +150 BPM Atıyor…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın göğüs dekolteli kareleri başları döndürdü. Göğüs dekoltesiyle çok fena bir biçimde kan kaynatan Hazal Çağlar, kıpkırmızı cropuyla alev alev yaktı! Kalplerin ritmini değiştiren ve +150 BPM attıran Gönül Dağı oyuncusu, sevenlerini şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’ın bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Uzun bir aradan sonra ilk kez sevenlerinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın dekolteli kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.