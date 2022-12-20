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20 Ara 2022 - 11:27

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Göğüs Dekoltesiyle Fena Kaynattı! Kıpkırmızı Cropuyla Alev Alev Yaktı! Kalpler +150 BPM Atıyor…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın göğüs dekolteli kareleri başları döndürdü. Göğüs dekoltesiyle çok fena bir biçimde kan kaynatan Hazal Çağlar, kıpkırmızı cropuyla alev alev yaktı! Kalplerin ritmini değiştiren ve +150 BPM attıran Gönül Dağı oyuncusu, sevenlerini şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…