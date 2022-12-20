Ekranların merak ile beklenen yapımları arasına hızlı bir giriş yapmış olan Aile dizisi, şimdilerde seyircisini meraklandırmaya başladı. Yeni sezonda seyirci ile buluşacağı kesinleşmiş olan Aile dizisinin çekimlerine ilişkin hazırlıklar başlamışken; televizyon seyircisinin kafasında da pek çok soru işareti belirdi! Peki, Aile dizisinin konusu nedir? Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisinin oyuncuları kimler? Aile dizisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…

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