- 20 Ara 2022 - 11:54 G: 20 Ara 2022 - 12:24

Sigara Fiyatlarına 6 Liralık Dev Zam! Tarihler Verildi; Artık Kimse Almayacak! Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti İçicileri Kahrolacak…

Sigaraya fiyatlarına tam tamına 6 liralık bir dev zam geldi! Tarihler resmen açıklandı, artık kimse bu fiyatlara sigara alamayacak! Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti içicilerini kahreden bu zam haberinin ne zaman yürürlüğe gireceği ise büyük bir merak konusu oldu. İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz aylarda sigaraya gelen zam herkesi korkutmuştu. Artan enflasyon ve dolar kurundan sonra sabit kalmayan ve en çok zam alan ürünlerden biri olan sigara, güncel durumuyla büyük bir merak konusu oldu. Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti marka sigaraya gelecek olan zam hakkında konuşan Ozan Bingöl ise sigara fiyatlarına zam gelecek tarihi açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Ara 2022 - 11:54 Ankara- Yaşam

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