Sigara Fiyatlarına 6 Liralık Dev Zam! Tarihler Verildi; Artık Kimse Almayacak! Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti İçicileri Kahrolacak…

Geçtiğimiz aylarda sigaraya gelen zam herkesi korkutmuştu. Artan enflasyon ve dolar kurundan sonra sabit kalmayan ve en çok zam alan ürünlerden biri olan sigara, güncel durumuyla büyük bir merak konusu oldu. Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti marka sigaraya gelecek olan zam hakkında konuşan Ozan Bingöl ise sigara fiyatlarına zam gelecek tarihi açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!