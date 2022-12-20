İlayda Alişan’ın Kıpkırmızı Elbisesi Panik Atakları Tetikledi! Hem Minisi Hem de Dekoltesi Ortalığı Yakıp Yıktı! “Türkiye’de Teksin Be!”
Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Ateş Kuşları dizisinde başrol olarak bulunacak olan İlayda Alişan’ın kıpkırmızı elbisesi panik atak yarattı. Hem minisiyle hem de dekoltesiyle ortalığı yaktı yıktı. Güzelliğiyle “Türkiye’de teksin be” yorumlarını alan İlayda Alişan’ın sosyal medyada yapmış olduğu bu paylaşımlar ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Seversin dizisinde bulunan ve oyunculuk yetenekleriyle başları döndüren İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde “En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Ödül töreninde siyah, cesur bir elbise paylaşan İlayda Alişan’ın son olarak yine cesur bir kıyafet giymesi gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.