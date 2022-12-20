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20 Ara 2022 - 12:27

İlayda Alişan’ın Kıpkırmızı Elbisesi Panik Atakları Tetikledi! Hem Minisi Hem de Dekoltesi Ortalığı Yakıp Yıktı! “Türkiye’de Teksin Be!”

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Ateş Kuşları dizisinde başrol olarak bulunacak olan İlayda Alişan’ın kıpkırmızı elbisesi panik atak yarattı. Hem minisiyle hem de dekoltesiyle ortalığı yaktı yıktı. Güzelliğiyle “Türkiye’de teksin be” yorumlarını alan İlayda Alişan’ın sosyal medyada yapmış olduğu bu paylaşımlar ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…