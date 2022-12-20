Kısmetse Olur Furkan Ağca Kimdir? Kısmetse Olur’un Yeni Yarışmacısı Kimdir? Furkan Ağca’nın Yaşı Merak Konusu Oldu! Furkan Ağca’nın Instagram Adresi…
Dün akşam seyirci ile buluşan gala gecesine tartışmalar ve eleme adayları damga vururken; ilk eleme erkekler evinde yaşandı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına yeni bir damat adayı dahil oldu! Peki, Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir? İşte Furkan Ağca ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeni sezonun bir haftada en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, ilk haftanın elemesini gerçekleştirdi. Dün akşam seyirci ile buluşan gala gecesine tartışmalar ve eleme adayları damga vururken; ilk eleme erkekler evinde yaşandı. Bunun üzerine Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına yeni bir damat adayı dahil oldu! Peki, Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir? Kısmetse Olur’un yeni yarışmacısı kimdir? Furkan Can Ağca kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte Furkan Can Ağca’nın Instagram adresi…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
20 Ara 2022 - 13:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.