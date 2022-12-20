Tıkalı Lavabo Nasıl Açılır? Lavabodan Su Gitmiyor, Ne Yapmalıyım? Tıkalı Lavabo İçin Kimi Aramalıyım?

Mutfakta başınıza gelebilecek pek çok kaza ve aksilik bulunuyor. Bunlardan bazıları çok da önemli değilken; bazıları neredeyse kabusunuz olacak kadar sizi zorluyor. Sürekli tıkanması halinde hiç kuşkusuz kabus olacak lavaboları açmak için pek çok yol bulunmakla birlikte bu konuda uzman birinden yardım almanız da pek tabii mümkün oluyor! Peki, tıkalı lavabo nasıl açılır? Lavabodan su gitmiyor, ne yapmalıyım? Tıkalı lavabo için kimi aramalıyım? İşte, detaylar…

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