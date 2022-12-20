- 20 Ara 2022 - 13:23 G: 20 Ara 2022 - 13:29

Yağmur Ün Bebeğini Kucağına Aldı! Yağmur Ün Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Yağmur Ün’ün Eşi Kimdir?

Geçmişte aldığı pek çok rol ile hafızalara kazınan Yağmur Ün Ergezen, şimdilerde anne olma sevinci yaşamaya başladı. Setlere de geri dönmek üzere olan Yağmur Ün Ergezen’in yeni projesi de belli oldu. Öte yandan Yağmur Ün Ergezen’in bebek paylaşımının hemen ardından ünlü oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Yağmur Ün ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Geçmişte aldığı pek çok rol ile hafızalara kazınan Yağmur Ün Ergezen, şimdilerde anne olma sevinci yaşamaya başladı. Setlere de geri dönmek üzere olan Yağmur Ün Ergezen’in yeni projesi de belli oldu. Öte yandan Yağmur Ün Ergezen’in bebek paylaşımının hemen ardından ünlü oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Yağmur Ün kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yağmur Ün’ün eşi kimdir? Yağmur Ün nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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20 Ara 2022 - 13:23 - Magazin

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