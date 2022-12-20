Yağmur Ün Bebeğini Kucağına Aldı! Yağmur Ün Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Yağmur Ün’ün Eşi Kimdir?
Geçmişte aldığı pek çok rol ile hafızalara kazınan Yağmur Ün Ergezen, şimdilerde anne olma sevinci yaşamaya başladı. Setlere de geri dönmek üzere olan Yağmur Ün Ergezen’in yeni projesi de belli oldu. Öte yandan Yağmur Ün Ergezen’in bebek paylaşımının hemen ardından ünlü oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Yağmur Ün ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçmişte aldığı pek çok rol ile hafızalara kazınan Yağmur Ün Ergezen, şimdilerde anne olma sevinci yaşamaya başladı. Setlere de geri dönmek üzere olan Yağmur Ün Ergezen’in yeni projesi de belli oldu. Öte yandan Yağmur Ün Ergezen’in bebek paylaşımının hemen ardından ünlü oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Yağmur Ün kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yağmur Ün’ün eşi kimdir? Yağmur Ün nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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20 Ara 2022 - 13:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.