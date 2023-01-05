Sigara Fiyatlarına 4 Liralık Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! İşte 5 Ocak Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti Zamlı Fiyatlar...
Sigaraya fiyatlarına tam tamına 4 liralık bir dev zam geldi! 5 Ocak(Bugün) geçerli olacak! Artık kimse bu fiyatlara sigara alamayacak! Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti içicilerini kahreden bu zam haberinin ne zaman yürürlüğe gireceği ise büyük bir merak konusu oldu. İşte merak edilenler…
Geçtiğimiz aylarda sigaraya gelen zam herkesi korkutmuştu. Artan enflasyon ve dolar kurundan sonra sabit kalmayan ve en çok zam alan ürünlerden biri olan sigara, güncel durumuyla büyük bir merak konusu oldu.
Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti marka sigaraya gelecek olan zam miktarı herkesi şok etti. Sigara fiyatlarına zam bugünden itibaren geçerli olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sigara Fiyatlarına 4 Liralık Dev Zam! İşte 5 Ocak Marlboro, Camel, Parliament, Lark ve Muratti Zamlı Fiyatlar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.