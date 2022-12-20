Asgari Ücrette 9 Bin TL Teklifi! Bayram Ettirecek Haber! Konuşulan Tüm Rakamlar Bu Rakamla Birlikte Yok Oldu! En Az Verilecek Ücret…

2023 yılına kısacık bir süre kaldı. 20 Aralık’ta yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Asgari ücret hakkında gerçekçi bir rakama değinecek. 14 Aralık’ta yapılan komisyon toplantında ekonomik veriler ele alınmış ve vatandaşlara aktarımlar yapılmıştı. Asıl rakamların konuşulacağı toplantıdan hemen önce şok bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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