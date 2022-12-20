- 20 Ara 2022 - 17:02

Asgari Ücrette 9 Bin TL Teklifi! Bayram Ettirecek Haber! Konuşulan Tüm Rakamlar Bu Rakamla Birlikte Yok Oldu! En Az Verilecek Ücret…

Asgari ücretin yakın zamanda net olarak açıklanacağı bilinen bir gerçek. Konuşulan tüm rakamları unutturacak rakamsa resmen geldi. En az verilecek ücretin bile ortaya çıkmasının ardından asgari ücretle çalışan kişilerin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

2023 yılına kısacık bir süre kaldı. 20 Aralık’ta yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Asgari ücret hakkında gerçekçi bir rakama değinecek. 14 Aralık’ta yapılan komisyon toplantında ekonomik veriler ele alınmış ve vatandaşlara aktarımlar yapılmıştı. Asıl rakamların konuşulacağı toplantıdan hemen önce şok bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Ara 2022 - 17:02 Ankara- Ekonomi

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