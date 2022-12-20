- 20 Ara 2022 - 16:12

Kısmetse Olur Yarışmasında Kusturan İhanet! İki Gün Önce Aşkından Ölüp Bitiyordu; Hemen Başkasının Kollarında… “Rezillik!” Tepkiler Arka Arkaya…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da kusturan bir ihanet ekranlara geldi. İki gün önce aşkından ölüp biten isim, bugün başkasının kollarında boy gösterince “Rezillik” yorumları yapıldı. Tepkileri arka arkaya alan Kısmetse Olur yarışmacıları, sosyal medyayı resmen salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam 5 yıl sonra ekranlara yeniden gelmeye başlayan ve her bölümünde milyonlarca izlenme alan Kısmetse Olur yarışması, ezber bozmuştu. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da yeni aşklar filizlenmeye başlamıştı. 21 yaşındaki Aybüke Çangal’ın flört aşamasında olduğu Tolga’yla her şey yolunda sanılırken yaşananlar herkesi şok etti. İşte merak edilenler…

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20 Ara 2022 - 16:12 Ankara- Magazin

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