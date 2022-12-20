Kısmetse Olur Yarışmasında Kusturan İhanet! İki Gün Önce Aşkından Ölüp Bitiyordu; Hemen Başkasının Kollarında… “Rezillik!” Tepkiler Arka Arkaya…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da kusturan bir ihanet ekranlara geldi. İki gün önce aşkından ölüp biten isim, bugün başkasının kollarında boy gösterince “Rezillik” yorumları yapıldı. Tepkileri arka arkaya alan Kısmetse Olur yarışmacıları, sosyal medyayı resmen salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam 5 yıl sonra ekranlara yeniden gelmeye başlayan ve her bölümünde milyonlarca izlenme alan Kısmetse Olur yarışması, ezber bozmuştu. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da yeni aşklar filizlenmeye başlamıştı. 21 yaşındaki Aybüke Çangal’ın flört aşamasında olduğu Tolga’yla her şey yolunda sanılırken yaşananlar herkesi şok etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.