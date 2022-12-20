Kısmetse Olur Yarışmasında Kusturan İhanet! İki Gün Önce Aşkından Ölüp Bitiyordu; Hemen Başkasının Kollarında… “Rezillik!” Tepkiler Arka Arkaya…

Tam 5 yıl sonra ekranlara yeniden gelmeye başlayan ve her bölümünde milyonlarca izlenme alan Kısmetse Olur yarışması, ezber bozmuştu. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da yeni aşklar filizlenmeye başlamıştı. 21 yaşındaki Aybüke Çangal’ın flört aşamasında olduğu Tolga’yla her şey yolunda sanılırken yaşananlar herkesi şok etti. İşte merak edilenler…

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