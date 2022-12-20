- 20 Ara 2022 - 16:17 G: 20 Ara 2022 - 16:22

Ankara’daki En İyi Balık Restoranları Belli Oldu! Nezih, Salaş, Meyhane… Bir Kez Gidenler Her Gün Uğramak İstiyor!

Vücuda olan yararları nedeniyle hiç kuşkusuz en çok tüketilmesi gereken besinlerden biri olan balığın uzmanlarca mevsiminde tüketilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle deniz sezonunun açık olduğu tarihlerin seçilmesi önemliyken, bir de balık yenilecek tarihte denizden çıkan ürünleri tüketmek kesinlikle sağlık açısından çok önemli. Sizde bu hususlarla birlikte Ankara'nın en iyi balık restoranlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Vücuda olan yararları nedeniyle hiç kuşkusuz en çok tüketilmesi gereken besinlerden biri olan balığın uzmanlarca mevsiminde tüketilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle deniz sezonunun açık olduğu tarihlerin seçilmesi önemliyken, bir de balık yenilecek tarihte denizden çıkan ürünleri tüketmek kesinlikle sağlık açısından çok önemli. Benim kafam karıştı, bu kadar düşünemem diyenler için ise mezelerinden balıklarına en iyisini yapan Ankara’nın 15 balık restoranı belli oldu! Peki, Ankara’da balık nerede yenir? Ankara’da en iyi balık yapan restoranlar hangisi? İşte, detaylar…

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20 Ara 2022 - 16:17 - Gündem

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