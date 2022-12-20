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20 Ara 2022 - 16:22

Bundan Sonra Çiğköfte Yiyen Milyoner Sayılacak! Rekor Kıracak Zamma İmzasını Attı; “Fukara Dürümü” Oldu Zengin Yemeği…

Herkesin bayılarak yediği çiğköfte dürümü bu saatten sonra yiyenler milyoner sayılacak. Rekor kıracak zamlara imzasını atan ve fukara dürümü olarak da bilinen çiğköfte dürüm bundan böyle zengin yemeği sayılacak. Peki, esnaf ve vatandaşların şaşkınlıkla takip ettiği bu durum nasıl ilerliyor? İşte tüm detaylar!