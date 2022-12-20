Bundan Sonra Çiğköfte Yiyen Milyoner Sayılacak! Rekor Kıracak Zamma İmzasını Attı; “Fukara Dürümü” Oldu Zengin Yemeği…
Herkesin bayılarak yediği çiğköfte dürümü bu saatten sonra yiyenler milyoner sayılacak. Rekor kıracak zamlara imzasını atan ve fukara dürümü olarak da bilinen çiğköfte dürüm bundan böyle zengin yemeği sayılacak. Peki, esnaf ve vatandaşların şaşkınlıkla takip ettiği bu durum nasıl ilerliyor? İşte tüm detaylar!
Neredeyse her üründe yaşanan maliyet artışlarından çiğköfte de nasibini aldı. Çiğköfte dürüm fiyatlarında yaşanan artışın ardından bir yeni zam daha geleceği haberiyse tüketiciyi adeta çılgına çevirdi. Çiğköftenin içerisinde kullanılan malzeme ve ambalaj fiyatlarındaki artışın ürüne de yansımasıyla birlikte öğrencilerin vazgeçilmez öğünü olan çiğköfte dürüm artık zengin yemeği sayılacak. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.