- 20 Ara 2022 - 16:22 G: 20 Ara 2022 - 16:28

Bundan Sonra Çiğköfte Yiyen Milyoner Sayılacak! Rekor Kıracak Zamma İmzasını Attı; “Fukara Dürümü” Oldu Zengin Yemeği…

Herkesin bayılarak yediği çiğköfte dürümü bu saatten sonra yiyenler milyoner sayılacak. Rekor kıracak zamlara imzasını atan ve fukara dürümü olarak da bilinen çiğköfte dürüm bundan böyle zengin yemeği sayılacak. Peki, esnaf ve vatandaşların şaşkınlıkla takip ettiği bu durum nasıl ilerliyor? İşte tüm detaylar!

Neredeyse her üründe yaşanan maliyet artışlarından çiğköfte de nasibini aldı. Çiğköfte dürüm fiyatlarında yaşanan artışın ardından bir yeni zam daha geleceği haberiyse tüketiciyi adeta çılgına çevirdi. Çiğköftenin içerisinde kullanılan malzeme ve ambalaj fiyatlarındaki artışın ürüne de yansımasıyla birlikte öğrencilerin vazgeçilmez öğünü olan çiğköfte dürüm artık zengin yemeği sayılacak. Peki, neler oluyor?

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20 Ara 2022 - 16:22 Ankara- Gündem

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Bundan Sonra Çiğköfte Yiyen Milyoner Sayılacak! Rekor Kıracak Zamma İmzasını Attı; “Fukara Dürümü” Oldu Zengin Yemeği… mask
Bundan Sonra Çiğköfte Yiyen Milyoner Sayılacak! Rekor Kıracak Zamma İmzasını Attı; “Fukara Dürümü” Oldu Zengin Yemeği…
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