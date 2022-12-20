Ankara Balık Hal Fiyatları Açıklandı! Hamsi, Alabalık, Levrek, Çinekop, İstavrit, Karides, Kefal Kaç Lira Oldu? 20 Aralık 2022 Güncel Balık Fiyat Listesi!

Ankara’nın en taze balıklarını Ankaralılar ile buluşturan Ankara Balık Hali, yeni fiyatlarını açıkladı. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle sitesinde güncellemeye giden Ankara Balık Hali, yeni rakamlarından satışa başladı. Öte yandan bu fiyat güncellemesinin ardından hamsiden alabalığa; çinekoptan karides tüm deniz ürünlerinin Ankara Balık Hali’ndeki fiyatı ortaya çıktı! Peki, Ankara balık hal fiyatları ne kadar, kaç TL? Hamsi, alabalık, levrek, çinekop, istavrit, karides, kefal kaç lira oldu? İşte 20 Aralık 2022 güncel balık fiyat listesi…

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