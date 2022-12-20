Ankara Balık Hal Fiyatları Açıklandı! Hamsi, Alabalık, Levrek, Çinekop, İstavrit, Karides, Kefal Kaç Lira Oldu? 20 Aralık 2022 Güncel Balık Fiyat Listesi!
Ankara’nın en taze balıklarını Ankaralılar ile buluşturan Ankara Balık Hali, yeni fiyatlarını açıkladı. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle sitesinde güncellemeye giden Ankara Balık Hali, yeni rakamlarından satışa başladı. Öte yandan bu fiyat güncellemesinin ardından hamsiden alabalığa; çinekoptan karides tüm deniz ürünlerinin Ankara Balık Hali’ndeki fiyatı ortaya çıktı! İşte Ankara Balık hal fiyatları ile ilgili son detaylar...
Ankara’nın en taze balıklarını Ankaralılar ile buluşturan Ankara Balık Hali, yeni fiyatlarını açıkladı. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle sitesinde güncellemeye giden Ankara Balık Hali, yeni rakamlarından satışa başladı. Öte yandan bu fiyat güncellemesinin ardından hamsiden alabalığa; çinekoptan karides tüm deniz ürünlerinin Ankara Balık Hali’ndeki fiyatı ortaya çıktı! Peki, Ankara balık hal fiyatları ne kadar, kaç TL? Hamsi, alabalık, levrek, çinekop, istavrit, karides, kefal kaç lira oldu? İşte 20 Aralık 2022 güncel balık fiyat listesi…
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20 Ara 2022 - 16:22 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.