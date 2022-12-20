Öğretmen, Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak 2023? Uzman Öğretmen Maaş Farkı Ne Kadar?
Bu yılın en çok konuşulan konularından biri de öğretmenler arasında statü ayrımına işaret eden yeni öğretmen, uzman ve başöğretmen kadroları oldu. Kadrolarını ilk alan öğretmenler, geçtiğimiz ayın sonunda sınava girerken; yükselmeye birlikte öğretmenlerin maaşlarında bir fark olacağı da açıklanmıştı. İşte o fark ile ilgili
Bu yılın en çok konuşulan konularından biri de öğretmenler arasında statü ayrımına işaret eden yeni öğretmen, uzman ve başöğretmen kadroları oldu. Kadrolarını ilk alan öğretmenler, geçtiğimiz ayın sonunda sınava girerken; yükselmeye birlikte öğretmenlerin maaşlarında bir fark olacağı da açıklanmıştı. 2023 yılı gelirken, bu farkın öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmenlere nasıl yansıyacağı merak konusu haline dönüştü. Peki, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak 2023? Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
20 Ara 2022 - 16:24 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.