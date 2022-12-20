Bu yılın en çok konuşulan konularından biri de öğretmenler arasında statü ayrımına işaret eden yeni öğretmen, uzman ve başöğretmen kadroları oldu. Kadrolarını ilk alan öğretmenler, geçtiğimiz ayın sonunda sınava girerken; yükselmeye birlikte öğretmenlerin maaşlarında bir fark olacağı da açıklanmıştı. 2023 yılı gelirken, bu farkın öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmenlere nasıl yansıyacağı merak konusu haline dönüştü. Peki, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak 2023? Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar? İşte, detaylar…

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