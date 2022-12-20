Ev Sahibi ve Kiracıların Dikkatine! Tüm Sistem Değişti; Bundan Sonra Oradan Yapılabilecek! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!
2022 yılı yavaş yavaş sona ererken, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek olan kamu kurum ve kuruluşları da daha sesli bir şekilde duyurulmaya başlandı. Bu yeniliklerden biri olan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı” kapsamına bu kez alınan kesim ev sahipleri ve kiracılar oldu. İşte detaylar...
2022 yılı yavaş yavaş sona ererken, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek olan kamu kurum ve kuruluşları da daha sesli bir şekilde duyurulmaya başlandı. Bu yeniliklerden biri olan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı” kapsamına bu kez alınan kesim ev sahipleri ve kiracılar oldu. Konuya ilişkin açıklama ise, geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Peki, ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren değişiklik ne? Kira sözleşmesi e-Devlet Kapısı’ndan nasıl yapılır? İşte, detaylar…
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20 Ara 2022 - 16:44 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.