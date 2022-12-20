- 20 Ara 2022 - 16:44 G: 20 Ara 2022 - 16:48

Ev Sahibi ve Kiracıların Dikkatine! Tüm Sistem Değişti; Bundan Sonra Oradan Yapılabilecek! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!

2022 yılı yavaş yavaş sona ererken, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek olan kamu kurum ve kuruluşları da daha sesli bir şekilde duyurulmaya başlandı. Bu yeniliklerden biri olan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı” kapsamına bu kez alınan kesim ev sahipleri ve kiracılar oldu. İşte detaylar...

2022 yılı yavaş yavaş sona ererken, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek olan kamu kurum ve kuruluşları da daha sesli bir şekilde duyurulmaya başlandı. Bu yeniliklerden biri olan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı” kapsamına bu kez alınan kesim ev sahipleri ve kiracılar oldu. Konuya ilişkin açıklama ise, geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Peki, ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren değişiklik ne? Kira sözleşmesi e-Devlet Kapısı’ndan nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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20 Ara 2022 - 16:44 - Gündem

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