Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa Saç Baş Yoldurdu! “Akılsız, Bir Gram Aklı Yok!” Öyle Bir Şeyi Kabul Etti Ki…
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakteri resmen saç baş yoldurdu! “Akılsız! Bir gram aklı yok” alan Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı, öyle bir şeyi kabul etti ki, en sonunda sinirler zıpladı. İşte milyonların nefret kustuğu o hamle…
Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Fatih ve Doğa’nın arasındaki gerilim üst seviyeye çıkmıştı. Doğa’nın okula yeniden dönmesine sinirleri alt üst olan Fatih’in Doğa’ya tepkisi şok etkisi yaratmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa neden tepkileri topladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.