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20 Ara 2022 - 16:47

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa Saç Baş Yoldurdu! “Akılsız, Bir Gram Aklı Yok!” Öyle Bir Şeyi Kabul Etti Ki…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakteri resmen saç baş yoldurdu! “Akılsız! Bir gram aklı yok” alan Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı, öyle bir şeyi kabul etti ki, en sonunda sinirler zıpladı. İşte milyonların nefret kustuğu o hamle…