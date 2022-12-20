- 20 Ara 2022 - 16:47 G: 20 Ara 2022 - 16:54

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa Saç Baş Yoldurdu! “Akılsız, Bir Gram Aklı Yok!” Öyle Bir Şeyi Kabul Etti Ki…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakteri resmen saç baş yoldurdu! “Akılsız! Bir gram aklı yok” alan Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı, öyle bir şeyi kabul etti ki, en sonunda sinirler zıpladı. İşte milyonların nefret kustuğu o hamle…

Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Fatih ve Doğa’nın arasındaki gerilim üst seviyeye çıkmıştı. Doğa’nın okula yeniden dönmesine sinirleri alt üst olan Fatih’in Doğa’ya tepkisi şok etkisi yaratmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa neden tepkileri topladı?

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20 Ara 2022 - 16:47 Ankara- Magazin

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Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa Saç Baş Yoldurdu! “Akılsız, Bir Gram Aklı Yok!” Öyle Bir Şeyi Kabul Etti Ki… mask
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