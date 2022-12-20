Gülşen’in Son Halini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı Gitti! “Yine Çıplak Yine Çıplak!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Gülşen ile dinleyicisi arasındaki hasret sona erdi. Yargılaması devam eden Gülşen’in tutuksuz olarak yargılanma kararının ardından ünlü şarkıcı yeniden dinleyicisiyle buluştu. 117 gün sonra sahnelere çıkan Gülşen, sahne kıyafetiyle yeniden gündeme oturmayı başardı! Peki, Gülşen’e ne olmuştu? Gülşen neden sahnelere ara verdi? Gülşen sahnesinde ne giydi? İşte Gülşen’in uzun süre sonra gelen ilk konserinden tüm detaylar…

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