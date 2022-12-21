Tutuklanmıştı! Gülşen Tekrar Sahnelerde! Yeni Halini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı Gitti! “Yine Çıplak Yine Çıplak!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Gülşen ile dinleyicisi arasındaki hasret sona erdi. Yargılaması devam eden Gülşen’in tutuksuz olarak yargılanma kararının ardından ünlü şarkıcı yeniden dinleyicisiyle buluştu. 117 gün sonra sahnelere çıkan Gülşen, sahne kıyafetiyle yeniden gündeme oturmayı başardı! İşte Gülşen cephesinden son detaylar...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Gülşen ile dinleyicisi arasındaki hasret sona erdi. Yargılaması devam eden Gülşen’in tutuksuz olarak yargılanma kararının ardından ünlü şarkıcı yeniden dinleyicisiyle buluştu. 117 gün sonra sahnelere çıkan Gülşen, sahne kıyafetiyle yeniden gündeme oturmayı başardı! Peki, Gülşen’e ne olmuştu? Gülşen neden sahnelere ara verdi? Gülşen sahnesinde ne giydi? İşte Gülşen’in uzun süre sonra gelen ilk konserinden tüm detaylar…
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21 Ara 2022 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.