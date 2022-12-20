Burcu Özberk Dantelli Sütyeniyle Sıcak Bastırdı! Tek Bir Düğmesi Daha Açılsa… Öyle Kareler Verdi Ki; Kalpler Güm Güm…
Ekranlara Güneşin Kızları dizisiyle iddialı bir giriş yapan Burcu Özberk yeni projelere başlamadan önce kışı unutturarak dantelli sütyeniyle sıcak bastırdı. Tek bir düğmesinin daha açılmasıyla yürekleri yakıp geçecek olan ünlü oyuncu verdiği karelerle yürekleri güm güm ettirdi. Peki, neydi o paylaşım?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle sevenlerinin gönlüne taht kuran güzel oyuncu Burcu Özberk karantina sürecini atlattıktan sonra tüm yaz deniz-kum-güneş üçlüsünde hareket etti, ardından da dünyayı karış karış gezerek gününü gün etmişti. Şimdiyse sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam eden ünlü oyuncudan gelen paylaşımsa yürekleri ağıza getirdi. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.