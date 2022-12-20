- 20 Ara 2022 - 17:06

Burcu Özberk Dantelli Sütyeniyle Sıcak Bastırdı! Tek Bir Düğmesi Daha Açılsa… Öyle Kareler Verdi Ki; Kalpler Güm Güm…

Ekranlara Güneşin Kızları dizisiyle iddialı bir giriş yapan Burcu Özberk yeni projelere başlamadan önce kışı unutturarak dantelli sütyeniyle sıcak bastırdı. Tek bir düğmesinin daha açılmasıyla yürekleri yakıp geçecek olan ünlü oyuncu verdiği karelerle yürekleri güm güm ettirdi. Peki, neydi o paylaşım?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle sevenlerinin gönlüne taht kuran güzel oyuncu Burcu Özberk karantina sürecini atlattıktan sonra tüm yaz deniz-kum-güneş üçlüsünde hareket etti, ardından da dünyayı karış karış gezerek gününü gün etmişti. Şimdiyse sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam eden ünlü oyuncudan gelen paylaşımsa yürekleri ağıza getirdi. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım!

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20 Ara 2022 - 17:06 Ankara- Magazin

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