- 20 Ara 2022 - 17:27 G: 20 Ara 2022 - 17:49

Kısmetse Olur Baby Face Tolga’nın Cinsel İçerikleri Şok Etti! “Hiç Utanmanız Yok Mu?” Twitter Yıkılıyor; Diskalifiye Edilmesi An Meselesi…

Tam 5 yıl aradan sonra ilk kez Youtube’da yayınlanmaya başlayan ve bölümleriyle seyircilerin dikkatlerini üzerine çeken Kısmetse Olur yarışmasında bulunan bir yarışmacı, sosyal medyayı karıştırdı! Cinsel içerikli mesajları şok içerisinde bıraktı. Acil bir biçimde diskalifiye edilmesi beklenen Tolga’nın mesajlarını görenler ise “Hiç utanmanız yok mu?” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Youtube ekranlarını adeta sallayan Kısmetse Olur yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Simge ve Kaan elemeye kalan isimler olmuş ve hayallerine veda eden isim Kaan olmuştu. Yarışmadan sessiz sedasız ayrılan Kaan’ın yene bu akşam bambaşka bir isim gelecekti. Peki, neler oluyor?

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20 Ara 2022 - 17:27 Ankara- Gündem

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