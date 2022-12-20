Müge Anlı’da Dehşete Düşüren Kabus Gibi Olay! 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti! Elif Nur Tiftik Olayı Nedir?
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı’da yürekleri sızım sızım sızlatan bir olay yaşandı. 6 yaşındaki küçücük çocuğun ölümünün nedeni tüyleri diken diken etti. Sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem yaratan Elif Nur Tiftik olayı araştırmalara konu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Müge Anlı’ya katılan 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in yakın akrabası Gülizar Hanım, Elif Nur Tiftik’in normal bir biçimde ölmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Müge Anlı ve ekibi, çalışmalara başlamıştı. Gülizar Hanım’ın iddialarının altı boş çıkmamış ve Elif Nur Tiftik’in çaresiz ve dehşet verici bir biçimde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.