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20 Ara 2022 - 17:57

Müge Anlı’da Dehşete Düşüren Kabus Gibi Olay! 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti! Elif Nur Tiftik Olayı Nedir?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı’da yürekleri sızım sızım sızlatan bir olay yaşandı. 6 yaşındaki küçücük çocuğun ölümünün nedeni tüyleri diken diken etti. Sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem yaratan Elif Nur Tiftik olayı araştırmalara konu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…