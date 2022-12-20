- 20 Ara 2022 - 17:57 G: 20 Ara 2022 - 18:20

Müge Anlı’da Dehşete Düşüren Kabus Gibi Olay! 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti! Elif Nur Tiftik Olayı Nedir?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı’da yürekleri sızım sızım sızlatan bir olay yaşandı. 6 yaşındaki küçücük çocuğun ölümünün nedeni tüyleri diken diken etti. Sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem yaratan Elif Nur Tiftik olayı araştırmalara konu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Müge Anlı’ya katılan 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in yakın akrabası Gülizar Hanım, Elif Nur Tiftik’in normal bir biçimde ölmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Müge Anlı ve ekibi, çalışmalara başlamıştı. Gülizar Hanım’ın iddialarının altı boş çıkmamış ve Elif Nur Tiftik’in çaresiz ve dehşet verici bir biçimde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Peki, neler oluyor?

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20 Ara 2022 - 17:57 Ankara- Gündem

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