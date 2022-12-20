Esra Erol’da Bir Yuva Mahvolup Gitti! 22 Yaşındaki İrem'in Hikayesi Şok Etti! 1 milyonu Kriptoda Batırıp Kaçtı! Stüdyo Yıkıldı!
ATV ekranlarının incisi konumuna gelen Esra Erol’da programı izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Bir yuvanın mahvolup gittiğini açıklayan isim, izleyicisini derinden üzdü. 22 yaşındaki genç kızın canlı yayında sarf ettiği sözler; stüdyonun yıkılmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
Canlı yayına katılarak annesini aradığını ifade eden 22 yaşındaki İrem, herkesi şok etti. Annesinin yaklaşık olarak 5 yıldır ortada olmadığını ve artık korktuğunu ifade eden İrem, Esra Erol ve ekibini harekete geçirdi. Annesinin, tüm ev ve arabaları satarak; 1 milyon lirasını kripto paraya yatırdığını ifade eden İrem, bu parayı kaybettikten sonra ortadan kaybolduğunu ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.