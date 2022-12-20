Esra Erol’da Bir Yuva Mahvolup Gitti! 22 Yaşındaki İrem'in Hikayesi Şok Etti! 1 milyonu Kriptoda Batırıp Kaçtı! Stüdyo Yıkıldı!

Canlı yayına katılarak annesini aradığını ifade eden 22 yaşındaki İrem, herkesi şok etti. Annesinin yaklaşık olarak 5 yıldır ortada olmadığını ve artık korktuğunu ifade eden İrem, Esra Erol ve ekibini harekete geçirdi. Annesinin, tüm ev ve arabaları satarak; 1 milyon lirasını kripto paraya yatırdığını ifade eden İrem, bu parayı kaybettikten sonra ortadan kaybolduğunu ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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