- 20 Ara 2022 - 22:51

Esra Erol’da Bir Yuva Mahvolup Gitti! 22 Yaşındaki İrem'in Hikayesi Şok Etti! 1 milyonu Kriptoda Batırıp Kaçtı! Stüdyo Yıkıldı!

ATV ekranlarının incisi konumuna gelen Esra Erol’da programı izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Bir yuvanın mahvolup gittiğini açıklayan isim, izleyicisini derinden üzdü. 22 yaşındaki genç kızın canlı yayında sarf ettiği sözler; stüdyonun yıkılmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Canlı yayına katılarak annesini aradığını ifade eden 22 yaşındaki İrem, herkesi şok etti. Annesinin yaklaşık olarak 5 yıldır ortada olmadığını ve artık korktuğunu ifade eden İrem, Esra Erol ve ekibini harekete geçirdi. Annesinin, tüm ev ve arabaları satarak; 1 milyon lirasını kripto paraya yatırdığını ifade eden İrem, bu parayı kaybettikten sonra ortadan kaybolduğunu ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Ara 2022 - 22:51 Ankara- Gündem

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