Midenizdeki Yangının Çözümü Belli Oldu! Tek Bir Dal Parçası Bile Hastalığı Unutturuyor; Uzmanlar, “Kesinlikle Tüketin!” Diyor! Altın Değerinde…
Beslenme alışkanlıkları ve tüketilen besinler, birçok mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Mide yanması olarak bilinen reflü de bu rahatsızlıkların başında geliyor. Genç - yaşlı demeden yediden yetmişe birçok insanın ortak derdi olan mide yanması için Prof. Dr. Saraçoğlu altın değerinde bir yöntem önerdi. İşte midenizdeki yangını dindirecek o mucizevi yöntem...
Son dönemlerde verdiği sağlık tavsiyeleri ile kendinden sıklıkla bahsettiren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, yine kendine hayran bıraktı. Aktarların herkesten sakladığı bu gizli bitkiyi sevenleriyle paylaşan Saraçoğlu, özellikle midesinde yanma hisseden kim varsa bu dertten kurtulacağını söyledi. Altın değerindeki tavsiyesiyle; reflü ve diğer mide sıkıntısı yaşayanlara derin bir nefes aldıran Saraçoğlu, dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.