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20 Ara 2022 - 20:56

Midenizdeki Yangının Çözümü Belli Oldu! Tek Bir Dal Parçası Bile Hastalığı Unutturuyor; Uzmanlar, “Kesinlikle Tüketin!” Diyor! Altın Değerinde…

Beslenme alışkanlıkları ve tüketilen besinler, birçok mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Mide yanması olarak bilinen reflü de bu rahatsızlıkların başında geliyor. Genç - yaşlı demeden yediden yetmişe birçok insanın ortak derdi olan mide yanması için Prof. Dr. Saraçoğlu altın değerinde bir yöntem önerdi. İşte midenizdeki yangını dindirecek o mucizevi yöntem...