- 20 Ara 2022 - 20:56 G: 20 Ara 2022 - 21:07

Midenizdeki Yangının Çözümü Belli Oldu! Tek Bir Dal Parçası Bile Hastalığı Unutturuyor; Uzmanlar, “Kesinlikle Tüketin!” Diyor! Altın Değerinde…

Beslenme alışkanlıkları ve tüketilen besinler, birçok mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Mide yanması olarak bilinen reflü de bu rahatsızlıkların başında geliyor. Genç - yaşlı demeden yediden yetmişe birçok insanın ortak derdi olan mide yanması için Prof. Dr. Saraçoğlu altın değerinde bir yöntem önerdi. İşte midenizdeki yangını dindirecek o mucizevi yöntem...

Son dönemlerde verdiği sağlık tavsiyeleri ile kendinden sıklıkla bahsettiren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, yine kendine hayran bıraktı. Aktarların herkesten sakladığı bu gizli bitkiyi sevenleriyle paylaşan Saraçoğlu, özellikle midesinde yanma hisseden kim varsa bu dertten kurtulacağını söyledi. Altın değerindeki tavsiyesiyle; reflü ve diğer mide sıkıntısı yaşayanlara derin bir nefes aldıran Saraçoğlu, dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Ara 2022 - 20:56 Ankara- Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Güne Zinde Başlamak İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? Neler Tüketmeliyiz? İşte Detaylar... mask
Güne Zinde Başlamak İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? Neler Tüketmeliyiz? İşte Detaylar...
Olumsuz Duygular Nelerdir? Nasıl Kontrol Edilir? Bedenimizi Nasıl Etkiler? Olumsuz Duyguları Yönetmek Mümkün mü? mask
Olumsuz Duygular Nelerdir? Nasıl Kontrol Edilir? Bedenimizi Nasıl Etkiler? Olumsuz Duyguları Yönetmek Mümkün mü?
7 Günde 15 Kilo Verecek; Tığ Gibi Kalacaksınız! Sabah ve Akşam Bu İksiri İçen Eriyip Kalacak! Yağ Mağ Bir Şey Kalmıyor! mask
7 Günde 15 Kilo Verecek; Tığ Gibi Kalacaksınız! Sabah ve Akşam Bu İksiri İçen Eriyip Kalacak! Yağ Mağ Bir Şey Kalmıyor!
Dişlerimiz Neden Aşınır? Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Detaylar... mask
Dişlerimiz Neden Aşınır? Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Detaylar...
Mevsimsel Depresyon Neden Olur? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Mevsimsel Depresyon Neden Olur? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Evlerdeki Azot Oksit'e Dikkat! Zararları Nelerdir? Nasıl Korunuruz? mask
Evlerdeki Azot Oksit'e Dikkat! Zararları Nelerdir? Nasıl Korunuruz?
Yüzünde Sivilce Lekesi Olanlar Dikkat! Sakın Bu Hataya Düşmeyin, Geri Dönüşü Yok… Bir Daha Tövbe Kurtulamazsınız! mask
Yüzünde Sivilce Lekesi Olanlar Dikkat! Sakın Bu Hataya Düşmeyin, Geri Dönüşü Yok… Bir Daha Tövbe Kurtulamazsınız!
Saçlarınız Bu Sayede Kapkalın Olacak! Protez Saçtan Farkı Olmayacak; Sadece 2 Kez Yaptığınızda Bile Değişime Şok Olacaksınız! Meğer… mask
Saçlarınız Bu Sayede Kapkalın Olacak! Protez Saçtan Farkı Olmayacak; Sadece 2 Kez Yaptığınızda Bile Değişime Şok Olacaksınız! Meğer…
Kalp Damar Tıkanıklıkları Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli? Tedavisi Nasıl Yapılır? mask
Kalp Damar Tıkanıklıkları Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli? Tedavisi Nasıl Yapılır?
Bağışıklık sistemi zayıf olduğunu nasıl anlarız? Güçlendirmek İçin Neler Tüketmeliyiz? Nelere Dikkat Etmeli? İşte Detaylar... mask
Bağışıklık sistemi zayıf olduğunu nasıl anlarız? Güçlendirmek İçin Neler Tüketmeliyiz? Nelere Dikkat Etmeli? İşte Detaylar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Bir Yuva Mahvolup Gitti! 22 Yaşındaki Genç Kız Canlı Yayında Öyle Şeyler Dedi Ki… Stüdyo Yıkıldı! mask
Esra Erol’da Bir Yuva Mahvolup Gitti! 22 Yaşındaki Genç Kız Canlı Yayında Öyle Şeyler Dedi Ki… Stüdyo Yıkıldı!
Seda Sayan’dan Oğluna Rest! “Ya Kabul Edeceksin, Ya Beni Sileceksin!” Annesinin Düğün Gecesi Ciğer Yemeğe Gitmişti… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’dan Oğluna Rest! “Ya Kabul Edeceksin, Ya Beni Sileceksin!” Annesinin Düğün Gecesi Ciğer Yemeğe Gitmişti… “Yok Artık!”
Tutuklanmıştı! Gülşen Tekrar Sahnelerde! Yeni Halini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı Gitti! “Yine Çıplak Yine Çıplak!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… mask
Tutuklanmıştı! Gülşen Tekrar Sahnelerde! Yeni Halini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı Gitti! “Yine Çıplak Yine Çıplak!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Asgari Ücretli Vatandaşa 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Haber! Yıllarca Verilmişti; Artık Mümkün Olmayacak! Hükümet Son Anda Düğmeye Bastı… mask
Asgari Ücretli Vatandaşa 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Haber! Yıllarca Verilmişti; Artık Mümkün Olmayacak! Hükümet Son Anda Düğmeye Bastı…
Kanal D’den Yargı Dizisi Kararı! Tüm Hikaye Sona Eriyor; Çanlar Çalmaya Başladı! Ceylin’in Öldürdüğü İsim Krizle Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Kanal D’den Yargı Dizisi Kararı! Tüm Hikaye Sona Eriyor; Çanlar Çalmaya Başladı! Ceylin’in Öldürdüğü İsim Krizle Ortaya Çıktı! Meğer…
Müge Anlı’da Dehşete Düşüren Kabus Gibi Olay! 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti! Elif Nur Tiftik Olayı Nedir? mask
Müge Anlı’da Dehşete Düşüren Kabus Gibi Olay! 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti! Elif Nur Tiftik Olayı Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL