- 20 Ara 2022 - 21:27 G: 20 Ara 2022 - 21:47

Kısmetse Olur Evinde Saç Baş Kavga! Aybüke, Cansel’i Yere Yatırdığı Gibi… Öykü Serter’in Başı Çok Büyük Belaya Girdi!

Youtube ekranlarından seyirciyle buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında büyük bomba patladı! Evde çıkan saç baş kavga, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Aybüke ve Cansel hattında çıkan gerilimde; Aybüke’nin Cansel’i saçından tutup çok fena bir biçimde darp ettiği iddia edildi. Öykü Serter’in başının bu kavgadan sonra belaya gireceği düşünülmeye başlandı. İşte merak edilenler…

Kaan Seyhan’ın elenmesinin ardından yeni bir haftaya başlayan Kısmetse Olur, herkesin dikkatini üzerine çekiyordu. Furkan Can Ağca’nın girişiyle birlikte Kısmetse Olur evi adeta sallanmıştı. Aybüke Çangal’dan hoşlandığını dile getiren Furkan, kırmızı odaya ise Cansel’i çağırmıştı. Ortalığı karıştıran Furkan Can Ağca’dan sonra Cansel ve Aybüke çok fena bir biçimde birbirine girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Ara 2022 - 21:27 Ankara- Magazin

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