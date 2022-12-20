Kısmetse Olur Evinde Saç Baş Kavga! Aybüke, Cansel’i Yere Yatırdığı Gibi… Öykü Serter’in Başı Çok Büyük Belaya Girdi!
Youtube ekranlarından seyirciyle buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında büyük bomba patladı! Evde çıkan saç baş kavga, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Aybüke ve Cansel hattında çıkan gerilimde; Aybüke’nin Cansel’i saçından tutup çok fena bir biçimde darp ettiği iddia edildi. Öykü Serter’in başının bu kavgadan sonra belaya gireceği düşünülmeye başlandı. İşte merak edilenler…
Kaan Seyhan’ın elenmesinin ardından yeni bir haftaya başlayan Kısmetse Olur, herkesin dikkatini üzerine çekiyordu. Furkan Can Ağca’nın girişiyle birlikte Kısmetse Olur evi adeta sallanmıştı. Aybüke Çangal’dan hoşlandığını dile getiren Furkan, kırmızı odaya ise Cansel’i çağırmıştı. Ortalığı karıştıran Furkan Can Ağca’dan sonra Cansel ve Aybüke çok fena bir biçimde birbirine girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.