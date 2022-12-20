Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Ara 2022 - 21:27

Kısmetse Olur Evinde Saç Baş Kavga! Aybüke, Cansel’i Yere Yatırdığı Gibi… Öykü Serter’in Başı Çok Büyük Belaya Girdi!

Youtube ekranlarından seyirciyle buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında büyük bomba patladı! Evde çıkan saç baş kavga, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Aybüke ve Cansel hattında çıkan gerilimde; Aybüke’nin Cansel’i saçından tutup çok fena bir biçimde darp ettiği iddia edildi. Öykü Serter’in başının bu kavgadan sonra belaya gireceği düşünülmeye başlandı. İşte merak edilenler…