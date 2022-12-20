- 20 Ara 2022 - 22:58 G: 20 Ara 2022 - 23:02

Ev Aldıran Mucize! Odalarını Ağzına Kadar Bununla Dolduran Bile Var! Bir Kez Alanın Başından Uğur Eksik Olmuyor! Piyangoyu Gözünden Vuracaksınız…

Yılsonuna yaklaştıkça ışıl ışıl bir hale bürünen sokaklar, görenleri adeta büyülüyor. Her yıl Aralık Ayının vazgeçilmezi olarak kapış kapış satılan Kokina çiçeğinin popülerliği ise gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ev aldırdığına inanılan bu eşsiz çiçeğin faydalarını duyanlar ise odalarını ağzına kadar bununla doldurmaya başladı! İşte piyangoyu gözünden vurduran şans çiçeği…

Kış aylarının vazgeçilmezi olan Kokina çiçeği, halk arasında yılbaşı çiçeği olarak da biliniyor. Dikenli bir yapıya ve sivri yapraklara sahip olan Kokina çiçeği, sahip olduğu kişiye şans getirmesiyle biliniyor. Özellikle yılbaşı çiçeği olarak tercih edilen Kokina, can alıcı kırmızı çiçekleriyle göz kamaştırıyor. Peki, Kokina çiçeğinin faydaları nelerdir?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Ara 2022 - 22:58 Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş Dizisinin Çekildiği Yer Merak Uyandırdı! Akın Akın Gidiliyor, Evi Görenler Ağzı Açık Kalıyor! Kiminin Hayali… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Çekildiği Yer Merak Uyandırdı! Akın Akın Gidiliyor, Evi Görenler Ağzı Açık Kalıyor! Kiminin Hayali…
Esra Erol’da Bir Yuva Mahvolup Gitti! 22 Yaşındaki İrem'in Hikayesi Şok Etti! 1 milyonu Kriptoda Batırıp Kaçtı! Stüdyo Yıkıldı! mask
Esra Erol’da Bir Yuva Mahvolup Gitti! 22 Yaşındaki İrem'in Hikayesi Şok Etti! 1 milyonu Kriptoda Batırıp Kaçtı! Stüdyo Yıkıldı!
A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa Hindi Fiyatları Ne Kadar Oldu? Zam Mı Geldi... En Ucuz Hindi Fiyatları Ortaya Çıktı! O Marketin Kapısında Kuyruk Oluştu! Canlı, Bütün ve Yarım Kilo Hindi Fiyatları… mask
A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa Hindi Fiyatları Ne Kadar Oldu? Zam Mı Geldi... En Ucuz Hindi Fiyatları Ortaya Çıktı! O Marketin Kapısında Kuyruk Oluştu! Canlı, Bütün ve Yarım Kilo Hindi Fiyatları…
Müge Anlı’da 6 Yaşındaki Elif Nur Tiftik'in Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti! Baş Şüpheli Babaanne... Elif Nur Tiftik Olayı Nedir? mask
Müge Anlı’da 6 Yaşındaki Elif Nur Tiftik'in Ölümü Tüyleri Diken Diken Etti! Baş Şüpheli Babaanne... Elif Nur Tiftik Olayı Nedir?
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Bira Fiyatlarına Zam Haberi! Alkol ve Bira Fiyatları Ne Kadar Oldu? Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam Mı, Kaç Lira Oldu… İşte Fiyat Listesi mask
Bira Fiyatlarına Zam Haberi! Alkol ve Bira Fiyatları Ne Kadar Oldu? Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam Mı, Kaç Lira Oldu… İşte Fiyat Listesi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL