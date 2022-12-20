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20 Ara 2022 - 22:58

Ev Aldıran Mucize! Odalarını Ağzına Kadar Bununla Dolduran Bile Var! Bir Kez Alanın Başından Uğur Eksik Olmuyor! Piyangoyu Gözünden Vuracaksınız…

Yılsonuna yaklaştıkça ışıl ışıl bir hale bürünen sokaklar, görenleri adeta büyülüyor. Her yıl Aralık Ayının vazgeçilmezi olarak kapış kapış satılan Kokina çiçeğinin popülerliği ise gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ev aldırdığına inanılan bu eşsiz çiçeğin faydalarını duyanlar ise odalarını ağzına kadar bununla doldurmaya başladı! İşte piyangoyu gözünden vurduran şans çiçeği…