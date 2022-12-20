Ev Aldıran Mucize! Odalarını Ağzına Kadar Bununla Dolduran Bile Var! Bir Kez Alanın Başından Uğur Eksik Olmuyor! Piyangoyu Gözünden Vuracaksınız…
Yılsonuna yaklaştıkça ışıl ışıl bir hale bürünen sokaklar, görenleri adeta büyülüyor. Her yıl Aralık Ayının vazgeçilmezi olarak kapış kapış satılan Kokina çiçeğinin popülerliği ise gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ev aldırdığına inanılan bu eşsiz çiçeğin faydalarını duyanlar ise odalarını ağzına kadar bununla doldurmaya başladı! İşte piyangoyu gözünden vurduran şans çiçeği…
Kış aylarının vazgeçilmezi olan Kokina çiçeği, halk arasında yılbaşı çiçeği olarak da biliniyor. Dikenli bir yapıya ve sivri yapraklara sahip olan Kokina çiçeği, sahip olduğu kişiye şans getirmesiyle biliniyor. Özellikle yılbaşı çiçeği olarak tercih edilen Kokina, can alıcı kırmızı çiçekleriyle göz kamaştırıyor. Peki, Kokina çiçeğinin faydaları nelerdir?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.