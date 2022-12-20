Kısmetse Olur Nur Erkoç’tan Yeri Göğü İnletecek Açıklama! 7 Yıl Sonra Öyle Bir Halde Ortaya Çıktı Ki… “Ne Oldu Sana Kraliçe!”

Kısmetse Olur yarışmasında hal ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Nur Erkoç, yarışmada yaşadığı aşklarla dikkatleri üzerine çekmişti. En son olarak Batuhan Cimilli’yle yarışmadan evlenip çıkan Nur Erkoç, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şimdilerde 5 yaşında bir kızı olan Nur Erkoç’un değişimi dudakları uçuklatmıştı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi eski yarışmacılara ne olduğunu düşünmeye başladı. Yarışmanın gözde isimlerinden olan Nur Erkoç’un sözleri ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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