Kısmetse Olur Nur Erkoç’tan Yeri Göğü İnletecek Açıklama! 7 Yıl Sonra Öyle Bir Halde Ortaya Çıktı Ki… “Ne Oldu Sana Kraliçe!”
Kısmetse Olur yarışmasının ilk sezon yarışmacılarından biri olan Nur Erkoç’tan yeri göğü inletecek bir açıklama geldi. Tam tamına 7 yıl sonra ortaya çıkan Nur Erkoç’un bu hallerine sevenler ise “Ne oldu sana kraliçe” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısmetse Olur yarışmasında hal ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Nur Erkoç, yarışmada yaşadığı aşklarla dikkatleri üzerine çekmişti. En son olarak Batuhan Cimilli’yle yarışmadan evlenip çıkan Nur Erkoç, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şimdilerde 5 yaşında bir kızı olan Nur Erkoç’un değişimi dudakları uçuklatmıştı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi eski yarışmacılara ne olduğunu düşünmeye başladı. Yarışmanın gözde isimlerinden olan Nur Erkoç’un sözleri ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.