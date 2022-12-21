Altın Fiyatları Dibe Çakıldı; Gören Duyan Şaşkına Döndü! Yatırımcı Kendini Yerden Yere Attı! 21 Aralık 2022 Güncel Altın Fiyatları…
Son 10 yılın en büyük yükselişini ve ardından da düşüşünü yaşayan altın fiyatları yine yerin dibine çakıldı. Kendini yerden yere atan yatırımcılar erken davranmamanın pişmanlığını yaşarken kuyumcular da fenalıklar geçirdi. Tek güvenli liman olarak bilinen altında yaşanan son durumu ve döviz kurunun 21 Aralık 2022 sabahı ne şekilde olduğunu sizler için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…
Son zamanlarda yerinde duramayan döviz kuru gibi altında da bir yükseliş bir düşüş gözlemleniyordu. Görenlerin hayretle takip ettiği ekranları bu sabah görenlerse gözlerine inanmakta zorluk çekti. Günden güne değişimi merakla takip edilen altının değişimi artık gün içerisinde kontrol edilmeye başlanacak. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.