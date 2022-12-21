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21 Ara 2022 - 09:53

Altın Fiyatları Dibe Çakıldı; Gören Duyan Şaşkına Döndü! Yatırımcı Kendini Yerden Yere Attı! 21 Aralık 2022 Güncel Altın Fiyatları…

Son 10 yılın en büyük yükselişini ve ardından da düşüşünü yaşayan altın fiyatları yine yerin dibine çakıldı. Kendini yerden yere atan yatırımcılar erken davranmamanın pişmanlığını yaşarken kuyumcular da fenalıklar geçirdi. Tek güvenli liman olarak bilinen altında yaşanan son durumu ve döviz kurunun 21 Aralık 2022 sabahı ne şekilde olduğunu sizler için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…