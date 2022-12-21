- 21 Ara 2022 - 10:27 G: 21 Ara 2022 - 10:56

Kısmetse Olur Cansel’in İfşa Videosu Ortalığı Karıştırdı! Kendisinden Yaşça Büyük Adamla… Kısmetse Olur Cansel ifşa olayı nedir?

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da bu sezon bulunan Cansel’in ortaya çıkan videosu ortalığın karışmasına neden oldu. Kendisinden yaşça büyük adamla görüntülenen Cansel Ayanoğlu için “Benim başım öne eğilmedi, benim başım koptu” yorumları yapıldı! İşte merak edilenler…

5 yıl ara verdikten sonra yayın hayatına Youtube’da başlayan Kısmetse Olur yarışmasında; 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyordu. Yarışmacıların hayatları ve yaptıkları gündem yaratıyordu. Yarışmanın pembe kıyafetleriyle ünlenen ismi Cansel’in Twitter’da yayılan bir görseli seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur Cansel’in İfşa Videosu Ortalığı Karıştırdı! Kendisinden Yaşça Büyük Adamla… Kısmetse Olur Cansel ifşa olayı nedir? mask
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