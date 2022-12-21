Kısmetse Olur Cansel’in İfşa Videosu Ortalığı Karıştırdı! Kendisinden Yaşça Büyük Adamla… Kısmetse Olur Cansel ifşa olayı nedir?
Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da bu sezon bulunan Cansel’in ortaya çıkan videosu ortalığın karışmasına neden oldu. Kendisinden yaşça büyük adamla görüntülenen Cansel Ayanoğlu için “Benim başım öne eğilmedi, benim başım koptu” yorumları yapıldı! İşte merak edilenler…
5 yıl ara verdikten sonra yayın hayatına Youtube’da başlayan Kısmetse Olur yarışmasında; 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyordu. Yarışmacıların hayatları ve yaptıkları gündem yaratıyordu. Yarışmanın pembe kıyafetleriyle ünlenen ismi Cansel’in Twitter’da yayılan bir görseli seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.