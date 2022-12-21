- 21 Ara 2022 - 11:48 G: 21 Ara 2022 - 11:56

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selin Şekerci Kimdir? Selin Şekerci’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Selin Şekerci’nin Memleketi Neresi?

Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacağını da açıkladı. Daha önce rol aldığı yapımlarda şarkı söylemiş olan Selin Şekerci’nin hayranları heyecanla O Ses Türkiye Yılbaşı programının yayın gününü beklerken; ünlü oyuncunun yaşamına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! İşte Selin Şekerci ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Selin Şekerci, yeni projelerine devam ederken; yılbaşı gününe özel olarak yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacağını da açıkladı. Daha önce rol aldığı yapımlarda şarkı söylemiş olan Selin Şekerci’nin hayranları heyecanla O Ses Türkiye Yılbaşı programının yayın gününü beklerken; ünlü oyuncunun yaşamına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci’nin memleketi neresi? Selin Şekerci kaç yaşında, nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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21 Ara 2022 - 11:48 - Magazin

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