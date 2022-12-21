O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selin Şekerci Kimdir? Selin Şekerci’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Selin Şekerci’nin Memleketi Neresi?

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Selin Şekerci, yeni projelerine devam ederken; yılbaşı gününe özel olarak yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacağını da açıkladı. Daha önce rol aldığı yapımlarda şarkı söylemiş olan Selin Şekerci’nin hayranları heyecanla O Ses Türkiye Yılbaşı programının yayın gününü beklerken; ünlü oyuncunun yaşamına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci’nin memleketi neresi? Selin Şekerci kaç yaşında, nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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