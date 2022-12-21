O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selin Şekerci Kimdir? Selin Şekerci’nin Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Selin Şekerci’nin Memleketi Neresi?
Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacağını da açıkladı. Daha önce rol aldığı yapımlarda şarkı söylemiş olan Selin Şekerci’nin hayranları heyecanla O Ses Türkiye Yılbaşı programının yayın gününü beklerken; ünlü oyuncunun yaşamına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! İşte Selin Şekerci ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Selin Şekerci, yeni projelerine devam ederken; yılbaşı gününe özel olarak yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacağını da açıkladı. Daha önce rol aldığı yapımlarda şarkı söylemiş olan Selin Şekerci’nin hayranları heyecanla O Ses Türkiye Yılbaşı programının yayın gününü beklerken; ünlü oyuncunun yaşamına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci’nin memleketi neresi? Selin Şekerci kaç yaşında, nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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21 Ara 2022 - 11:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.