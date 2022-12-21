- 21 Ara 2022 - 11:58 G: 21 Ara 2022 - 12:12

Gratis Son 5 Yılın Kaos Çıkaracak İndirimini Başlattı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü!

Gratis denilince akıllara ilk olarak kadınların indirim çılgınlığı gelse bile enflasyon oranlarının giderek artmasından dolayı artık birçok erkekte indirim furyasına kapılıp gidiyor. Son 5 yılın en iyi indirimini başlatan Gratis; saç fırçası, allık, rimel, eyeliner, fondöten gibi birçok ürünün ve markanın fiyatları 30 liranın altına indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kozmetik dünyasının önde gelen markalarından biri olan Gratis, yapmış olduğu indirimlerle kadınlara adeta çığlık attırıyor. İndirim olduğu dönemlerde rafların boşaldığı, mağazaların ağzına kadar odluğu bilinen Gratis, Ocak 2’ye kadar geçerli olacak muhteşem bir indirime imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…
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Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
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